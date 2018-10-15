به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده «سرباز» درباره روند تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی گفت: به زودی برای ادامه ضبط این مجموعه که مرداد ماه در محله ستارخان تهران کلید خورده است به همراه عوامل راهی کشور عراق و کربلا می‌شویم.

وی ادامه داد: بخشی از مجموعه در تهران و شصت درصد کار بیرون از تهران ضبط می‌شود. طبق فیلمنامه قسمت‌هایی از این مجموعه در کشور عراق و مراسم اربعین می‌گذرد به همین دلیل با عوامل راهی کربلا می شویم و ۲۰ روز در این کشور ضبط داریم و سپس به تهران باز می‌گردیم.

شفیعی در مورد محتوای این مجموعهبیان کرد: «سرباز» درباره سربازی است اما قرار نیست فقط به موضوع سربازی بپردازیم بلکه موضوع خدمت‌رسانی و ایثار در خدمت سربازی هم از همین عنوان نشأت می‌گیرد.

«سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست، تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و نگارش حمید نعمت‌الله و هادی مقدم دوست در حال تولید است.

این سریال حکایت سرباز وظیفه‌ای به نام یحیی و همسرش یلدا و رفقای هم خدمتی‌اش است. در خلاصه داستان «سرباز» آمده است:‌ در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع.

«سرباز» در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

آرش مجیدی، الیکا عبدالرزاقی، جمال اجلالی، اسماعیل محرابی، علی هاشمی،‌ افسانه کمالی،‌ فرحناز منافی ظاهر، جواد خواجوی، مهتاب ثروتی از بازیگران این مجموعه هستند.

سایر عوامل سریال «سرباز»‌ عبارت‌اند از دستیار کارگردان:‌ سعید بیات، مدیر برنامه‌ریزی: وحید کاشی، مدیر تولید: حمید حاجی‌زاده، مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، مدیر تدارکات: محمد علی‌محمدی، منشی صحنه: رضا بقایی، عکاس: حسن هندی، مشاور رسانه‌ای: نیکان نصاریان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.