به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و وضعیت سرانه خوابگاه‌ها و نحوه اسکان دانشجویان ورودی جدید و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و چالش‌های بیمارستان امیراعلم بررسی شد.

در این نشست دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران وضعیت خوابگاه‌های موجود ویژه دختران، پسران و خوابگاه‌های متأهلین و اقداماتی که در تابستان برای بازسازی بعضی از خوابگاه‌ها انجام شد را تشریح کرد.

وی گفت: خوابگاه‌های گلستان یک و گلستان دو که مربوط به خوابگاه دختران است و هرکدام ظرفیت اسکان حدود ۴۰۰ دانشجو را دارد و خوابگاه بوستان پنج و خوابگاه سمیه که مربوط به پسران است بازسازی و درحال تجهیز هستند.

حلب چی درخصوص اقدامات انجام‌شده برای ساخت خوابگاه جدیدی که ۱۴ سال بلاتکلیف رهاشده بود گفت: با کمک مجمع خیرین سلامت این پروژه در کوی دانشگاه از سر گرفته‌شده است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت خوابگاه متأهلین در آینده گفت: با کمک معاونت توسعه و مجمع خیرین، مراحل طراحی خوابگاهی با ظرفیت تقریبی ۱۰۰ واحد در بلوار فردوس در حال انجام است که امیدواریم به‌زودی ساخت آن نیز آغاز شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح سرانه فضای خوابگاهی به نسبت دانشجو پرداخت و گفت: به‌طور معمول سرانه خوابگاهی دانشگاه بالای ۱۰ متر است که این عدد خوبی است. البته در این سرانه فضای مشاء خوابگاه‌ها با توجه به قدیمی و غیراستاندارد بودن خوابگاه‌ها لحاظ شده است.

وی با اشاره به اسکان تمامی دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه گفت: به سه گروه از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد.

حلب چی خاطرنشان کرد: بر این اساس ۱۳۹ دانشجوی کارشناسی (۲۵ درصد)، ۱۳۹ دانشجوی کارشناسی ارشد (۳۷ درصد که با توجه به انجام ثبت‌نام در حال افزایش است) و ۲۲۰ دانشجوی دکتری حرفه‌ای (۴۱ درصد) اسکان داده‌ شده‌اند.

وی گفت: در مورد دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاران تخصصی که هنوز ثبت‌نام شان ادامه دارد خوابگاه هزینه‌ای در اختیارشان قرار دادیم که ۱۶ درصد پذیرفته‌شدگان را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این نشست، دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشکر از پیگیری معاون دانشجویی در رسیدگی به امور دانشجویان، خواستار حرکت سریع‌تر در زمینهٔ پیشبرد پروژه‌های خوابگاهی شد و گفت: برنامه‌ریزی‌های تان را به‌گونه‌ای انجام دهید که هر زمان بودجه لازم به دست تان رسید بتوانید آن را به مجموعه تزریق کنید.

کریمی بابیان اینکه بهترین دانشجویان کشور به دانشگاه تهران می‌آیند و وقتی وضعیت خوابگاه‌ها را می‌بینند برایشان خوشایند نیست افزود: در طول این سال‌ها پژوهشکده‌ها و بیمارستان‌های خوبی در دانشگاه ساخته‌شده که همه لازم و مورد نیاز دانشگاه بوده، اما در کنار این امور باید به حوزه دانشجویی نیز توجه شود. چراکه این دانشجویان در آینده عهده‌دار مسئولیت‌های بزرگ در دانشگاه خواهند بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اسکان دانشجویان دختری که از اطراف تهران به دانشگاه می‌آیند تأکید کرد و گفت: حتی اگر طبق آیین‌نامه موظف به ارائه خوابگاه به دانشجویان ساکن اطراف تهران نباشیم؛ چطور می‌توانیم به دخترانی که مجبور هستند روزانه در این جاده‌ها رفت‌وآمد کنند و با خطرات احتمالی که ممکن است برایشان به وجود آید؛ خوابگاه ندهیم؟

کریمی بار دیگر بر تسریع روند ساخت پروژه‌های خوابگاهی تأکید کرد و از معاون دانشجویی خواست هر هفته گزارش پیشرفت پروژه‌ها را در هیات رئیسه ارائه دهد و گفت: باید هر طور شده تا پایان این دوره مدیریتی، شاهد به ثمر رسیدن پروژه خوابگاه‌ها باشیم.

وی با اشاره به فعالیت معاونت توسعه در توجه به مسائل دانشجویی افزود: باید نگرانی خانواده‌های دانشجویان را برطرف کنیم. دانشگاه را جامع‌تر ببینیم و به همه مشکلات آن توجه کنیم.