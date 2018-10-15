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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین:

۱۲۰ بازیگر نمایش های آیینی در راه کربلا/زائران نایب الزیاره شهدا

۱۲۰ بازیگر نمایش های آیینی در راه کربلا/زائران نایب الزیاره شهدا

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین از اعزام ۱۲۰ بازیگر نمایش های آیینی به کربلا برای اجرای برنامه های فرهنگی در عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غضنفری بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ضمن اعلام این خبر گفت: این بازیگران در قالب ۳۰ گروه نمایشی با همکاری حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی در حال آماده سازی و اعزام برای مراسم اربعین هستند.

وی افزود: این گروه ها به زبان فارسی، عربی و اردو در پایانه های مسافری و مسیرهای پیاده روی و مرزهای خروجی کشور در مدت زمان های کوتاه به صورت میدانی و خیابانی اجرای برنامه می کنند.

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین همچنین با اشاره به طرح نایب الشهید گفت: امسال طرحی با این عنوان در نظر گرفته شده تا هر زائر بتواند در پیاده روی اربعین نایب یک شهید برای زیارت اربعین باشد.

وی تصریح کرد: این طرح به واسطه گروه های مردمی و فرهنگی به حمایت کمیته فرهنگی اربعین و با حضور بیش از ۲۰۰ خادم شهدا در حال تدارک و آماده سازی هستند.

غضنفری ادامه داد: زائرین می توانند از طریق سامانه اعلام شده و پایگاه ها نسبت به انتخاب شهید مورد علاقه خود در حوزه شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم اقدام نمایند.

کد مطلب 4431130

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