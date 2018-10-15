۱۲۰ بازیگر نمایش های آیینی در راه کربلا/زائران نایب الزیاره شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غضنفری بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ضمن اعلام این خبر گفت: این بازیگران در قالب ۳۰ گروه نمایشی با همکاری حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی در حال آماده سازی و اعزام برای مراسم اربعین هستند.

وی افزود: این گروه ها به زبان فارسی، عربی و اردو در پایانه های مسافری و مسیرهای پیاده روی و مرزهای خروجی کشور در مدت زمان های کوتاه به صورت میدانی و خیابانی اجرای برنامه می کنند.

دبیر کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین همچنین با اشاره به طرح نایب الشهید گفت: امسال طرحی با این عنوان در نظر گرفته شده تا هر زائر بتواند در پیاده روی اربعین نایب یک شهید برای زیارت اربعین باشد.

وی تصریح کرد: این طرح به واسطه گروه های مردمی و فرهنگی به حمایت کمیته فرهنگی اربعین و با حضور بیش از ۲۰۰ خادم شهدا در حال تدارک و آماده سازی هستند.

غضنفری ادامه داد: زائرین می توانند از طریق سامانه اعلام شده و پایگاه ها نسبت به انتخاب شهید مورد علاقه خود در حوزه شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم اقدام نمایند.