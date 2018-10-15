به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل نهایی عملیات اجرایی پروژه ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی شامل خط کشی مسیر و نصب علائم ترافیکی در طول مسیر و تقاطع های مربوطه ادامه دارد و پیش بینی می شود این معبر راهگشای ترافیکی طی روزهای ابتدایی هفته آینده رسما افتتاح شود.

ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی در بخش حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید بابایی تا تقاطع بلوار ارتش به طول تقریبی ۳۵۰۰ متر(به همراه مسیرهای دسترسی)، شامل ۲ باند رفت و برگشت به عرض ۵۰/۷ متر (هریک شامل ۲ خط عبوری) بوده و از ۴ تقاطع غیرهمسطح شامل پل تقاطع غیرهمسطح خیابان صنایع، دوربرگردان زیر گذر جنوب به جنوب، پل تقاطع غیر همسطح خیابان ولیعصر(عج) (اراج) و پل اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بلوار ارتش برخوردار است.

اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بلوار ارتش و بلوار اوشانی، در کنار اصلاحاتی که در مسیرهای دسترسی بزرگراه امام علی(ع) و بلوار ارتش صورت پذیرفته است، سبب توزیع متناسب بار ترافیک در بزرگراه امام علی(ع) و شریان های محدوده شمال شرق پایتخت خواهد شد.

علاوه براین، با بهره برداری از پروژه مذکور انتظار می رود ضمن کاهش بار ترافیک در شریان های فرعی مجاور (خیابان گلزار و خیابان صنایع و...) امکان دسترسی سریع تر، راحت تر و ایمن تر وسایل نقلیه به بزرگراه ارتش فراهم شده و از حجم تردد در مسیرهای دسترسی فعلی، شامل خیابان های صنایع و لنگری کاسته شود. مسیر ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی همچنین سبب تسهیل دسترسی به بیمارستان شهید چمران خواهد شد که این امر به لحاظ ملاحظات پدافند غیرعامل، حائز اهمیت است.