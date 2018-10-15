سیل در فیروزکوه/میزان خسارت مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران در فیروزکوه سبب وقوع سیل در ۲ دهستان «حبله رود» و «شهرآباد» فیروزکوه شد.

روستاهای «انزها»، «آتشان»، «مزداران»، «دهگردان»، «گذرخانی» ، «مهاباد»، «فرح آباد»، «جلیل آباد» و «سرخه دشت» درگیر این سیل بودند.

فرماندار فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر از شهروندان خواست از حاشیه رودخانه ها و نیز کوه ها فاصله بگیرند و افزود: باید با رعایت مسائل ایمنی از وقوع خسارات جلوگیری کنیم.

مهدی یوسفی جمارانی در خصوص میزان خسارت وارد شده بر اثر این سیل اضافه کرد: هنوز میزان دقیق خسارات مشخص نیست.

وی از بازگشایی تمامی مسیرهای روستایی خبر داد و افزود: هم اکنون تمام عوامل امدادی و دستگاه های خدمات رسان در حالت آماده باش هستند.

سیل فیروزکوه مصدومی نداشت

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به محض اطلاع از وقوع سیل تیم های ارزیاب هلال احمر به محل اعزام شدند.

ابراهیم تاجیک نوری افزود: خوشبختانه این سیل هیچ گونه خسارت جانی و یا مصدومیت نداشته و تنها به زیرساخت ها و راه ها خسارت وارد کرده است.

وی گفت: خوشبختانه آسیبی به مردم در مناطق سیل زده وارد نشده است و نیازی به اسکان مردم در این مناطق وجود نداشت.