جهان در قبال زورگویی و یکجانبه گرایی آمریکا سکوت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب عصر دوشنبه در نشست کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل این مطلب را مطرح کرد.



وی با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، افزود: در حالی که طبق 12 گزارش پیاپی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تاکنون به کلیه تعهدات هسته ای خود بر اساس برجام عمل کرده است، خروج آمریکا از برجام غیرقانونی بود و این کشور تعهدات‌ خود را در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت به طور مداوم نقض می‌کند.



معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: علاوه بر این، آمریکا وقیحانه دیگر کشورها را هم تحت فشار قرار می دهد که آن قطعنامه را نقض کنند و این برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل است که کشورها نه برای تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت، بلکه برای نقض آنها تحت فشار قرار گرفته و حتی تهدید به مجازات می شوند.



آل حبیب خاطرنشان کرد: این وضعیت به ضرر دیپلماسی و چندجانبه گرایی است و جامعه بین المللی نباید در قبال بی‌توجهی نسبت به مقررات بین المللی و یکجانبه‌گرایی آمریکا سکوت کند.



وی همچنین وجود تسلیحات هسته ای را تهدیدی واقعی علیه بشریت دانست و گفت دولت های دارنده سلاح هسته ای باید در مسیر خلع سلاح کامل حرکت کنند.



سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود: از سال گذشته تاکنون امنیت و ثبات بین‌المللی بدتر شده و این از جمله نتیجه اقدامات و سیاست‌های هسته‌ای آمریکا است و تا زمانی که این سیاست‌ها تغییر نکند، پیشرفتی در خلع سلاح هسته‌ای حاصل نخواهد شد.



آل حبیب به تهدیدات ناشی از تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: برخورداری از سلاح هسته‌ای توسط رژیمی که سابقه سیاهی در ارتکاب اشغال، تجاوز، تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت دارد، بسیار خطرناک بوده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای است.



وی تاکید کرد: وقاحت آن رژیم به جایی رسیده است که نخست وزیر آن در کنار تاسیسات هسته ای زیرزمینی خود، ایران را به نابودی هسته ای تهدید می کند.



معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: همه دولت ها باید برای رفع تهدید هسته ای آن رژیم اقدام و شورای امنیت نیز به وظیفه خود در این باره عمل کنند.