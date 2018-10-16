  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

مربی تیم فوتبال سایپا:

بازی با استقلال ۶ امتیازی است

بازی با استقلال ۶ امتیازی است

مربی تیم فوتبال سایپا گفت: دیدار با استقلال برای همه اعضای این تیم از کادر فنی گرفته تا بازیکنان مهم و حساس است و به دنبال پیروزی در این بازی هستیم.

محمدرضا مهرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های سایپا و استقلال اظهار داشت: دو تیم استقلال و سایپا همیشه مقابل هم بازی های حساسی را داشته‌اند و معمولا بازی های دو تیم جذابیت خاصی دارد. من شخصا بعنوان پیشکسوت استقلال و مربی فعلی سایپا برای این بازی انگیزه زیادی دارم. این بازی برای ما حساسیت دارد چرا که امتیازات استقلال به ما نزدیک است و این بازی به نوعی ۶ امتیازی محسوب می‌شود.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص شرایط این تیم اظهار داشت: استقلال در این فصل شرایط متفاوتی نسبت به فصل قبل دارد. هم بازیکنان خوبی از این تیم جدا شده‌اند و هم بازیکنان خوبی به استقلال آمده اند. زمان مشکلات این تیم را حل می‌کند و باعث می‌شود نتایج این تیم نسبت به هفته‌های اول بهتر شود. ما هم می دانیم که بازی راحتی مقابل استقلال در پیش نخواهیم داشت.

مهرانپور بیان داشت: من خودم در سالهای گذشته که بازیکن استقلال بودم یک گل حساس و سرنوشت ساز در بازی های لیگ به سایپا زدم و از بازی های گذشته دو تیم خاطرات زیادی دارم. امیدوارم این بازی هم فارغ از نتیجه، یک دیدار جذاب و با کیفیت بالا باشد که تماشاگران هم از دیدن آن لذت ببرند.

مربی سایپا در خصوص هدفگذاری این تیم در فصل جاری بیان داشت: قطعا ما به دنبال این هستیم که جایگاه تیم نسبت به فصل گذشته ارتقا پیدا کند و برای همین به دنبال حداکثر امتیازات از همه بازی هایمان هستیم. این دیدار هم خارج از این قاعده نیست و ما از دیدار با استقلال هم پیروزی می خواهیم به خصوص که این دیدار برای ما یک بازی خانگی محسوب می شود. 

کد مطلب 4431684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها