بازی با استقلال ۶ امتیازی است

محمدرضا مهرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های سایپا و استقلال اظهار داشت: دو تیم استقلال و سایپا همیشه مقابل هم بازی های حساسی را داشته‌اند و معمولا بازی های دو تیم جذابیت خاصی دارد. من شخصا بعنوان پیشکسوت استقلال و مربی فعلی سایپا برای این بازی انگیزه زیادی دارم. این بازی برای ما حساسیت دارد چرا که امتیازات استقلال به ما نزدیک است و این بازی به نوعی ۶ امتیازی محسوب می‌شود.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص شرایط این تیم اظهار داشت: استقلال در این فصل شرایط متفاوتی نسبت به فصل قبل دارد. هم بازیکنان خوبی از این تیم جدا شده‌اند و هم بازیکنان خوبی به استقلال آمده اند. زمان مشکلات این تیم را حل می‌کند و باعث می‌شود نتایج این تیم نسبت به هفته‌های اول بهتر شود. ما هم می دانیم که بازی راحتی مقابل استقلال در پیش نخواهیم داشت.

مهرانپور بیان داشت: من خودم در سالهای گذشته که بازیکن استقلال بودم یک گل حساس و سرنوشت ساز در بازی های لیگ به سایپا زدم و از بازی های گذشته دو تیم خاطرات زیادی دارم. امیدوارم این بازی هم فارغ از نتیجه، یک دیدار جذاب و با کیفیت بالا باشد که تماشاگران هم از دیدن آن لذت ببرند.

مربی سایپا در خصوص هدفگذاری این تیم در فصل جاری بیان داشت: قطعا ما به دنبال این هستیم که جایگاه تیم نسبت به فصل گذشته ارتقا پیدا کند و برای همین به دنبال حداکثر امتیازات از همه بازی هایمان هستیم. این دیدار هم خارج از این قاعده نیست و ما از دیدار با استقلال هم پیروزی می خواهیم به خصوص که این دیدار برای ما یک بازی خانگی محسوب می شود.