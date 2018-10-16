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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

فردا در شهر کتاب؛

تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقه رونمایی می‌شود

تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقه رونمایی می‌شود

نشست تحلیل جایگاه محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح آثار سنایی و رونمایی از تصحیح جدید حدیقة‌الحقیقه فردا چهارشنبه ۲۵ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیل جایگاه محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح آثار سنایی در قالب یکی از نشست‌های درسگفتارهایی درباره سنایی؛ و رونمایی از تصحیح جدید حدیقة‌الحقیقه فردا چهارشنبه ۲۵ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

بی‌تردید مهم‌ترین گام برای هرگونه تحلیل و استنتاج از اثر کلاسیک ادبی در مرتبه‌ اول، ارائه‌ متنی منقح و مستند از آن اثر است. بدون دست‌یابی به اصل گفته‌ها یا متنی نزدیک به اصل، هرگونه برداشت و تحلیل و تفسیر، قدم گذاشتن در جاده‌ای مه‌آلود و لغزان است که نمی‌توان مطمئن بود راه به کجا خواهد برد.

در تصحیح و معرفی آثار سنایی، مرحوم مدرس رضوی بیش و پیش از همه تلاش کرد و با تحمل رنج‌های طاقت‌سوز آثاری نسبتا مستند و منقح از آن‌ها ارائه داد که کماکان مورد استناد اهل تحقیق و علاقه‌مندان آثار سنایی است.

چهل‌ و دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» و رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقه به همت محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی اختصاص دارد که با حضور محمد روشن، محمدجعفر یاحقی، مهدی محبتی و مهدی زرقانی همراه خواهد بود.

این نشست فردا چهارشنبه ۲۵ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4431803

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