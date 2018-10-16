به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تحلیل جایگاه محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح آثار سنایی در قالب یکی از نشست‌های درسگفتارهایی درباره سنایی؛ و رونمایی از تصحیح جدید حدیقة‌الحقیقه فردا چهارشنبه ۲۵ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

بی‌تردید مهم‌ترین گام برای هرگونه تحلیل و استنتاج از اثر کلاسیک ادبی در مرتبه‌ اول، ارائه‌ متنی منقح و مستند از آن اثر است. بدون دست‌یابی به اصل گفته‌ها یا متنی نزدیک به اصل، هرگونه برداشت و تحلیل و تفسیر، قدم گذاشتن در جاده‌ای مه‌آلود و لغزان است که نمی‌توان مطمئن بود راه به کجا خواهد برد.

در تصحیح و معرفی آثار سنایی، مرحوم مدرس رضوی بیش و پیش از همه تلاش کرد و با تحمل رنج‌های طاقت‌سوز آثاری نسبتا مستند و منقح از آن‌ها ارائه داد که کماکان مورد استناد اهل تحقیق و علاقه‌مندان آثار سنایی است.

چهل‌ و دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به تحلیل و بررسی «جایگاه استاد محمدتقی مدرس‌رضوی در تصحیح و تفسیر آثار سنایی» و رونمایی از تصحیح جدید حدیقه‌الحقیقه به همت محمدجعفر یاحقی و مهدی زرقانی اختصاص دارد که با حضور محمد روشن، محمدجعفر یاحقی، مهدی محبتی و مهدی زرقانی همراه خواهد بود.

این نشست فردا چهارشنبه ۲۵ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.