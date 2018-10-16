به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاهآبادی اقدام به نوشتن یک سهگانه با عنوان «دروازه مردگان» در ژانر وحشت برای نوجوانان کرده که جلد اولش به تازگی با عنوان «قبرستان عمودی» توسط نشر افق منتشر شده است.
در داستان قبرستان عمودی پسر بچهای به اسم رضا به شکل غیر منتظرهای از یک خانه مرموز سر در میآورد. خانهای که در دیوارهای آن جنازههایی دفن شدهاند. در این خانه بچههای زیادی به کار قالیبافی مشغولند. به دنبال حادثهای یکی از بچهها در حوض خانه غرق میشود و بعد از آن حوادث عجیبی شکل میگیرد که بدنه رمان را خلق می کند.
نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور فرحناز علیزاده و معصومه انصاریان به عنوان منتقد همراه خواهد بود.
این برنامه فردا چهارشنبه ۲۵ مهر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ در سالن اجتماعات فرهنگسرای ملل واقع در اتوبان شهید صدر، پارک قیطریه برگزار میشود.
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