ارگان های مختلف با ستاد توسعه فناوری نانو همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو امروز به کار خود پایان می دهد. نمایندگانی از ارگان های مختلف از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی، سازمان انرژی اتمی و عضو مجلس خبرگان رهبری از این نمایشگاه بازدید کردند.

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو گفت: مصرف‌کنندگان باید در قالب یک دستورالعمل ملی ملزم به استفاده از محصولات مبتنی بر فناوری نانو شوند.

وی در مورد افزایش صادرات و جذب بازارهای بین‌المللی گفت: با وجود رشد قابل توجه کشور در حوزه‌ فناوری نانو، گام بعدی تجاری‌سازی این دانش و خلق ثروت از این توانمندی است. در بازدید از نمایشگاه از تمام غرفه‌ها میزان فروش محصول و درآمد حاصل از آن را پرسیدم. برخی از این محصولات علاوه بر جلب اعتماد بازارهای داخلی توانسته بودند بازارهای جهانی را نیز جذب کنند و محصولات خود را به کشورهای مختلف مانند چین صادر کنند. بنابراین حدس می‌زنم که در آینده‌ نزدیک شاهد ثروت‌آفرینی این محصولات برای تولیدکنندگان آن باشیم، لذا باید در دستورالعمل ملی از صادرات پشتیبانی کنیم و تسهیل امور صادرات محصولات نانویی را در اولویت قرار دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد محصولات ارائه شده گفت: البته هر بخش جایگاه و ویژگی‌های خودش را دارد، اما محصول قابل توجه در نمایشگاه، اول داروهایی بودند که به روش نانو قابلیت دسترسی‌ به سلول‌های بیمار در آن‌ها ارتقاء یافته بود و محصول بعدی در بخش صنعتی، فیلترهای مقابله با آلایندگی در صنعت بود که علاوه بر داخل در بازارهای خارجی نیز عرضه شده‌اند.

وی ادامه داد: مصرف‌کنندگان باید محصولات نانو را جایگزین محصولات دیگر کنند. در این راستا علاوه بر جلب استانداردهای لازم، از آنجایی که این محصولات از کیفیت و ماندگاری بالاتری برخوردارند و همزیستی و هماهنگی آن‌ها با محیط زیست بهتر از محصولات دیگر است، باید مصرف‌کنندگان به استفاده از آن ترغیب شوند که دستورالعمل ملی می‌تواند این مسیر را ایجاد کند.

در شرایط تحریم اقتصادی، فناوری نانو امیدبخش است

محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در مورد اقداماتی که می‌توان برای کمک به تولیدکنندگان محصولات نانویی انجام داد گفت: ما می‌توانیم از دولت کمک مطالبه کنیم و برای آن نیازمند یک گزارش ملموس و تصویری از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم که محصولات تجاری شده و صادراتی را در قالب یک گزارش تصویری از تولید تا استفاده در کشور هدف معرفی کنند. سپس این گزارش را در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای دیگر نشان خواهیم داد و برای کمک به توسعه این محصولات فعالیت خواهیم کرد. اگر توضیحاتی که می‌دهیم مستند باشد باور پذیرتر می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: « همچنین با توجه به نقش رسانه‌های حقیقی و مجازی، معرفی محصولات بسیار در مصرف آنها مؤثر است. متأسفانه اطلاعات محصولات به خوبی منتشر نشده و مردم با این دستاوردها آشنایی ندارند، باید گزارش‌هایی با این مضمون که استفاده از تولیدات نانو راه‌کار مقابله با محاصره اقتصادی است تهیه شود، بنابراین مسئولین و مردم باید نسبت به اهمیت محصولات نانویی توجیه شوند و توسعه این محصولات نیازمند حمایت‌های مردمی و دولتی است.

عراقی در مورد حمایت از کالای ایرانی گفت: از غرفه‌داران پرسیدم که آیا محصول تولیدی آنها مشابه خارجی دارد و قیمت تمام شده این محصول چه میزان از مشابه خارجی کمتر است. در بعضی موارد کالای ایرانی یک سوم نمونه خارجی بود، بنابراین اگر صنعت نسبت به کیفیت این محصولات مطمئن شود خودبخود به سمت کالای داخلی خواهند رفت. البته پیشنهاد می‌کنم که پیش از تولید انبوه، محصولات نانویی برندسازی کنند تا در بازار قابل شناسایی باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد محصولات ارائه شده در نمایشگاه گفت: « از نظر مردم نانو داروها که با جان مردم ارتباط دارد خیلی اهمیت دارند و به لحاظ صنعتی نیز محصولات جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جمع‌آوری و تصفیه پساب‌های صنعتی و تأمین آب آشامیدنی روستاها بسیار قابل توجه هستند.»

همکاری مشترک بین سازمان انرژی اتمی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

علی اکبر صالحی در مورد سرعت بالای رشد دستاوردهای فناوری نانو گفت: اوایل که بحث نانو در دنیا مطرح شد ما چیزی به نام نانو نداشتیم. بحث بود که به سمت فناوری نانو و بیوتکنولوژی حرکت کنیم، اما تصور نمی‌شد که در یک فاصله زمانی نسبتاً کوتاه گام‌های بلندی در حوزه فناوری نانو برداشته شود. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در عمل از زیر صفر آغاز کرده است.

وی از پروژه پساب خاکستری برای بازیافت پساب خانگی بسیار استقبال کرد و خواست تا در آینده اطلاعات تکمیلی دریافت کند.

صالحی در مورد تولید علم نانو در کشور گفت: در ابتدا اصلاً استادی که فناوری نانو تدریس کند نداشتیم و یادم هست که دکتر ایرجی‌زاد در دانشگاه صنعتی شریف روی موضوع فیزیک سطح کار می‌کرد که مقدمه‌ای برای نانو بود و تعداد اساتید مطلع کمتر از انگشتان یک دست بودند. اما امروز نمایشگاه نانو در یک سوله بزرگ در دو طبقه محصولات مختلف در حوزه های دارویی و صنعتی عرضه می‌کند.

وی ضمن تشکر از دانشگاهیان و محققان برای رشد و دست یافتن به این تکنولوژی گفت: فضای اطمینان بخشی که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایجاد کرده باعث شد تا اندیشمندان با اطمینان بیشتر در این مسیر گام بردارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد امکان همکاری سازمان انرژی اتمی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: انرژی اتمی یک صنعت وسیعی است و در مقوله‌های نیروگاهی و دارویی می‌تواند ورود کند، بنابراین در حوزه‌هایی که نانو در آن حضور دارد با کمک متخصصان مرتبط امکان همکاری و حرکت مشترک بین انرژی اتمی و فناوری نانو وجود دارد.