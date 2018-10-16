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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

عصر امروز؛

نشست اکتشاف نظریه اخلاقی اسلام در سکوت سازمانی برگزار می شود

نشست اکتشاف نظریه اخلاقی اسلام در سکوت سازمانی برگزار می شود

به همت موسسه امام خمینی(ره) نشست «اکتشاف نظریه اخلاقی اسلام در موضوع سکوت سازمانی بر اساس روش نظریه پردازی اکتشافی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی و هفتاد و چهارمین کرسی ترویجی با عنوان «اکتشاف نظریه اخلاقی اسلام در موضوع سکوت سازمانی بر اساس روش نظریه پردازی اکتشافی به همت موسسه امام خمینی(ره) و شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزارمی‌شود.

این نشست با سخنرانی حجج الاسلام احمدحسین شریفی و محسن منطقی و با نقد حجج الاسلام محمدحسن جعفری و مصطفی کریمی، برپا می‌شود.

مدیریت این کرسی را حجت الاسلام محمد بهمنی به عهده دارد.

نشست «اکتشاف نظریه اخلاقی اسلام در موضوع سکوت سازمانی براساس روش نظریه پردازی اکتشافی» امروز، سه‌شنبه ۲۴مهرماه ساعت۱۸:۴۵ در محل موسسه امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه، برگزار می‌شود.

کد مطلب 4431986
سارا فرجی

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