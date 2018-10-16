کشف ۳۰ دستکاه خودرو سرقتی در بابل و بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به کشف ۳۰ دستگاه خودروی سرقتی در مازندران اظهار داشت: در اجرای طرح های مقابله با سرقت، کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی موفق به شناسایی یک باند ۳ نفره سرقت خودرو به سرکردگی یکی از سارقان حرفه ای در شهرستان "بابل" شدند.

سرهنگ مفخمی، خاطر نشان کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی استان با هماهنگی قضائی، متهمان را که با سرقت خودرو و جعل اسناد و مدارک خودروهای تصادفی، اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کردند در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان، اظهار داشت: سرکرده این باند و همدستان وی، در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس، تاکنون به بیش از ۳۰ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

مفخمی، اظهار داشت: در ادامه تحقیقات و بررسی های اطلاعاتی ۳۰ دستگاه خودروی پژو سرقتی که توسط متهمان در انبارهای جداگانه ای در شهرستان های بابل و بابلسر جاسازی شده بود، کشف کنند و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مازندران در خاتمه خطاب به مالکان و خریداران خودرو از آنان خواست: ضمن تجهیز خودروی خود به وسایل ایمنی و بازدارنده نظیر قفل پدال، دزدگیر و پارک آن در محیط های امن در موقع خرید خودرو حتما نسبت به دریافت استعلام راجع به صحت اصالت خودرو از مبادی مربوطه اقدام کنند.