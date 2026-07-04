انهدام باند جعل چک و کلاهبرداری ۶۰ میلیارد ریالی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی وصول گزارشی از مرجع قضایی درباره وقوع کلاهبرداری ۶۰ میلیارد ریالی از طریق چک‌های جعلی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را که به صورت حرفه‌ای اقدام به جعل چک‌های بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کردند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد متهمان پس از برداشت غیرقانونی وجوه، با خرید طلا و انجام اقدامات پولشویی درصدد از بین بردن آثار جرم بودند.

مفخمی شهرستانی با اشاره به دستگیری سه متهم اصلی در شهرستان‌های سوادکوه و تنکابن، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به جرایم ارتکابی اعتراف کردند و تلاش برای شناسایی و دستگیری دیگر عضو این باند همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.