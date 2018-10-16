قوانین و مقررات دائمی جایزه فرشته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حیدری مدیر روابط‌عمومی شهرکتاب فرشته گفت: مجموعه فرهنگی هنری شهرکتاب فرشته با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از نویسندگان و هنرمندان مستعد، امسال برای پنجمین سالِ پیاپی، مسابقه «جایزه فرشته» را در دو حوزه داستان کوتاه و عکس برگزار می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های شرایط شرکت در بخش داستان کوتاه با دوره‌های پیشین گفت: از این پس در بخش داستان کوتاه آثار ارسالی باید در فرمت doc یا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات ۳۵۰۰ کلمه باشد. همچنین آثار ارسالی نباید پیش از این در هیچ مسابقه‌ای شرکت کرده باشد. همچنین هر نویسنده امکان ارسال تنها یک اثر را به دبیرخانه جایزه فرشته خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی شهر کتاب فرشته در ادامه با بیان اینکه تا دوره قبل، شرکت کنندگان نباید اثر منتشر شده‌ای از خود داشته باشند، گفت: این موضوع در جایزه فرشته مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورای سیاستگذاری بر این بود تا این شرط از شرایط شرکت در جایزه حذف شود. به همین دلیل از این پس حتی نویسندگانی که اثر منتشر شده‌ هم داشته باشند، می‌توانند در جایزه فرشته شرکت کنند. محدودیت شرایط سنی هم که از دوره اول تا دوره سوم لحاظ شده بود، از دوره چهارم برداشته شده و شرکت در این جایزه بدون محدودیت سنی خواهد بود.

حیدری با اشاره به اینکه در بخش عکس نیز عکس‌ها باید با ابعاد ۳۰۰ DPI و فرمت آن jpg باشند، گفت: شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ عکس به دبیرخانه ارسال کند. در این بخش نیز عکس‌های ارسالی اگر در مسابقه یا جایزه دیگری حائز رتبه یا مقام شده باشند نیز می‌توانند در مسابقه شرکت کنند. مهلت ارسال آثار از اول دی تا ۳۱ فروردین ماه سال بعد خواهد بود.