محمدرضا صدیقی‌مقدم رئیس اداره مصدومین شیمیایی بنیاد شهید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت جانبازان شیمیایی در اداره مصدومین شیمیایی می‌گوید: اداره مصدومین بخشی از معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران است که به برنامه‌ریزی‌ها، نظارت و هماهنگی امور جانبازان و رسیدگی به خدمات درمان آنان می‌پردازد.

او ادامه می‌دهد: فعالیت اصلی مرکز در خصوص «سلامت، بهداشت و درمان» جانبازان است. که خدمات‌دهی در بخش بیمه پایه و تکمیلی است و پوشش نوع بیمه تنها شامل ضایعات جنگی نمی‌شود اگر هر فردی به هر علتی جانباز شده زیر مجموعه بیمه قرار می‌گیرد و می‌تواند از تمام خدمات موجود استفاده کند. در مرکز مصدومین ۶۳هزار جانباز شیمیایی تثبیت شده‌اند و دارای پرونده هستند، همچنین مصدومیت شیمیایی آنان قطعی شده است؛ ما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا علاوه بر خدمات بیمه، خدمات دیگری هم به جانبازان ارائه دهیم.

رئیس اداره مصدومین شیمیایی بنیاد شهید درباره خدمات در حوزه درمانی، بیان می‌کند: بخشی از آن خدمات به معاینات دوره‌ای اختصاص گرفته است، ما در نظر گرفتیم که جانبازان شیمیایی که در نسبت با دیگر جانبازان مشکلات متفاوتی دارند و در مدت زمان طولانی دچار تنش‌هایی می‌شوند، باید بیماری آن‌ها کنترل شود از همین رو، هر ماه ویزیت می‌شوند. گروه‌های افراد را به میزان بیماری‌شان تقسیم‌بندی کردیم که کم‌خطرها با توالی ویزیت کمتر و کسانی که مشکلات جدی‌تری دارند با ویزیت مداوم بیماری‌هایشان را کنترل می‌کنیم.

او درباره خدمات «پالایش سلامت» می‌گوید: در گروه‌هایی که از لحاظ آسیب و بیماری مشکلات جدی‌تری دارند در برنامه پالایش سلامت قرار داده‌ایم که پزشک عمومی آموزش‌دیده به منزل جانباز می‌رود و در خصوص آسیب‌های شیمیایی کارهای درمانی را به انجام می‌رساند.

صدیقی‌مقدم درباره مشکلات روحی و روانی جانبازان شیمیایی می‌گوید: جانبازانی که در فضای جنگ شیمیایی شده‌اند، ممکن است ترکش هم خورده باشند؛ ممکن است این جانبازان دچار موج انفجار هم شده باشند، یا در شرایط خطیر جنگی هم رفته باشند و اختلال فشار روحی هم داشته باشند و... . به همین خاطر جانباز شیمیایی همانند دیگر جانبازان از بیماری‌های اعصاب و روان هم رنج می‌برند. اما مطالعاتی که درباره جانبازان شیمیایی انجام شده، نشان می دهد که این افراد در مقایسه با دیگر گروه‌های جانبازان از بهداشت روانی بهتری برخوردارند. یعنی اختلال روانی در این جانبازان کمتر است، شاید مشکلات آنان مثل «افسردگی»، حاد شود زیرا از لحاظ تنفسی به‌خوبی قادر به نفس کشیدن نیستند و آنان را گوشه‌گیر و منزوی می‌کند.

او درباره فعالیت‌های اجتماعی جانبازان عنوان می‌کند: جانبازان شیمیایی در حوزه محیط‌زیست، سازمان‌های مردمی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارند. به خصوص در بحث «منع سلاح شیمیایی» و مبارزه با «سلاح‌های کشتار جمعی» فعالیت گسترده‌ای دارند و در جلسات مجامع بین‌المللی شرکت می‌کنند.

صدیقی‌مقدم در بحث حمایت‌های دولتی می‌گوید: قطعا دولت حمایت‌هایی در بحث درمان می‌کند و جانبازان برای رجوع به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی مشکلی ندارند. بالاخره انتظار بر این است که به این گروه هدف توجهات بیشتری کنند و با بنیاد تعاملات بهتری را برای به ثمر رساندن اهداف داشته باشند. با توجه به اینکه ماهیت مشکلات جانبازان شیمیایی نسبت به دیگر بیماران متفاوت است، انتظار داریم که دولت بیشتر به ما کمک کند. دولت در بحث داروها می‌تواند کمک خوبی داشته باشد زیرا در تامین داروهای جانبازان بنیاد نقش خاصی ندارد و تابع سیاست‌های وزارت بهداشت و درمان است و وزارت از طریق مجاری قانونی که در تولید و واردات دارو نقش دارد و کار می‌کند اما اگر در حال حاضر در بحث دارو مشکلاتی وجود دارد، کل کشور با بحران دارو مواجه شده است.

او در پاسخ به این سوال که بسیاری از جانبازان درباره بیمه داروهای خارجی صحبت می‌کنند که گاه داروهای خارجی وجود ندارد و اگر جانبازان از داروهای داخلی استفاده کنند، روند درمان‌شان به تعویق می‌افتد، ادامه می‌دهد: موضوع داروی ایرانی و خارجی موضوع چالش برانگیزی است که واقعا گاهی اوقات ممکن است در مورد داروهای داخلی و کیفیت آن اغراق شود و باید بحث کارشناسانه دقیق داشته باشند. بنده به عنوان رئیس مرکز مصدومین شیمیایی نظرم این است برای جانبازانی که شرایط خاص‌تری دارند و آسیب‌ جدی دارند که تعدادشان به هزار نفر هم نمی‌رسد وزارت بهداشت از هیچ کمکی دریغ نکند.

رئیس اداره مصدومین شیمیایی بنیاد شهید درباره پوشش توان‌بخشی ریوی می‌گوید: در حال حاضر یکی از درمان‌هایی که می‌تواند در راستای بهبود جانبازان در کنار دارو کمک کند درمان توانبخشی ریه است بنیاد هم در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و به صورت آزمایشی کارهایی را انجام داده است، البته مرکز توانبخشی‌ را هم راه‌اندازی کردیم. موضوع توانبخشی قطعا برای مصدومین شیمیایی کمک‌ بزرگی است. اما اگر با حمایت دولت و وزارت بهداشت تمام سازمان‌های بیمه‌گر پایه شامل تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح بحث توانبخشی را در بسته حمایتی بگنجانند این امکان را به جانبازان می‌دهد که از حوزه توانبخشی در هر نقطه کشور استفاده کنند.

صدیقی‌مقدم درباره حوزه‌های آموزشی ادامه می‌دهد: سعی کردیم با آموزش به مردم، آنان را از بیماری‌های تنفسی جانبازان شیمیایی آشنا کنیم تا اگر در مکان‌های عمومی با این موارد برخورد کردند عکس‌العمل مناسبی داشته باشند. البته برنامه‌های آموزشی و اردوگاه‌های تقریحی هم برای جانبازان داریم تا در جامعه با مردم تعامل داشته باشند و به بیمارهای افسردگی دچار نشوند.