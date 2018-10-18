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۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

نماینده مردم هرسین، کنگاور و صحنه در مجلس :

تبعیض در نگاه توسعه زیربنایی باید حذف شود

تبعیض در نگاه توسعه زیربنایی باید حذف شود

کرمانشاه_نماینده مردم شهرستان‌های هرسین، کنگاور و صحنه در مجلس شورای اسلامی گفت: تبعیض در نگاه توسعه زیربنایی باید حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلیمانی امروز پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه در شهرستان صحنه برگزار شد، اظهار داشت: مردم دینور با تلاش خود دشت دیم را آبی کرده اند و در بخش کشاورزی اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه قابلیت های اقلیمی ، خاکی و همزیستی دینور میتواند خیلی از ظرفیت ها را پوشش دهد افزود: این منطقه پنج محور مواصلاتی به سایر شهرستان های اطراف دارد و بن بست نیست.

نماینده مردم شهرستانهای صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبعیض در نگاه توسعه زیر بنایی باید از چهره دینور حذف شود، تصریح کرد: دینور از نبود امکانات شهری مناسب رنج میبرد و چهره شهر شبیه روستا است و سیمای شهری ندارد و باید توجه ویژه ای به آن شود.

وی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز دینور باید اصلاح شود ابراز داشت: در این منطقه شاهد تصادفات زیادی هستیم.

کد مطلب 4433947

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