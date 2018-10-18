ایران و چین قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فناوری پیشرفته «فیلترهای ممبران» در اختیار کشورهای آمریکا ، ژاپن ، کره و چین است و طبق این قرارداد این دانش فنی به همراه ماشین آلات خریداری شده است که ظرف ۱۸ ماه آینده راه اندازی نهایی خواهد شد.

با احداث این کارخانه سالانه حود ۵۰ هزار عدد فیلتر یک متری با قطر ۸ اینچ برای مصارف شیرین کردن آب شرب و استفاده در صنایع پتروشیمی و فولاد کشور تولید می شود که حدود نیمی از نیاز سالانه کشور را از واردات بی نیاز خواهد کرد. به ازای تولید هرکدام از این فیلترها در کارخانه غشاگستر وابسته به ایدرو حدود ۵۰۰ دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.

در شیرین کردن آب از طریق فیلترهای ممبران پیشرفته ترین و کم هزینه ترین شیوه تولید آب شیرین از آب شور و تلخ است. خروجی هر فیلتر روزانه حدود ۲۵ لیتر آب شیرین است که این چرخه معادل ۴۰درصد آب شور و تلخ ورودی به آن است.

تاکنون انحصار این فناوری مانع ایجاد واحد تولیدی در این زمینه در کشور بوده است که با این قرارداد علاوه بر گارانتی و تامین ماشین آلات ، دانش فنی این صنعت به کشورمان انتقال داده خواهد شد.

در حال حاضر کشورهایی چون عربستان بیش از صد برابر کشورمان معادل حدود ۱۶ میلیون متر مکعب روزانه با این فناوری آب دریا را شیرین می کنند.

برای خرید دانش فنی و تامین ماشین آلات فیلترهای ممبران ، تامین قطعات یدکی مصرفی و گارانتی خدمات مهندسی دوساله ۴۶ میلیون یوان چین هزینه خواهد کرد. در مجموع هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کل احداث این کارخانه است.

با توجه به مشکل کمبود آب در کشورمان تجهیز کشور به این فناوری اهمیت به سزایی دارد. این قرارداد را یونس دوست مدیرعامل غشاگستر ایدرو و طرف چینی در حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو و هیات چینی امضاء کردند.