بازیگر «پرسونا» از کار با پناهجویان گفت/ آنها تروریست نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لیو اولمن بازیگر بزرگ سوئدی در دهمین دوره جشنواره فیلم لومیر که ۱۳ تا ۲۱ اکتبر در شهر لیونِ فرانسه در حال برگزاری است از همکاری با برگمان و دوران فعالیت هنریش به عنوان بازیگر و کارگردان، سخن گفت اما پرشورترین حالت اولمن زمانی بود که در مورد کار با پناهجویان صحبت می کرد.

اولمن که به عنوان یکی از بنیانگذاران هیات زنان پناهنده، مدافع حقوق زنان، بچه ها و پناهجویان کم سن و سال در سراسر جهان در ۳۰ سال گذشته فعال بوده است درباره پناهندگان گفت: موضوع پناهندگان و مهاجران خیلی مهم است حتی بیشتر از آن چه امروز وجود دارد. سخنگوی آنها شدن؛ آنهایی که دسترسی به دیگر مردم ندارند بخشی از رسالت یک هنرمند و قسمتی از وجود انسانیست.

این بازیگر در ادامه سخنان خود درباره پناهندگان بیان کرد: باور ندارم که پناهندگان یا مهاجران، تروریست و یا آدم های بدی باشند. من معتقدم که آنها خانه هایشان را به این دلیل که دیگر جای امنی برایشان نیست رها کرده اند، ایمان دارم که آنها دل به اقیانوس می زنند چون اقیانوس احتمالا از خانه هایشان امن تر است.

بازیگر «ساعت گرگ و میش» در جای دیگر از سخنان خود در پاسخ به این که چگونه کار و رابطه اش با اینگمار برگمان زندگیش را تغییر داد، گفت: زندگی دائما در حال تغییر است، قبل و بعدی ندارد و همچون زندگی، همه چیز تغییر می کند. من فیلم ها و تئاترهای زیادی در نروژ قبل از آشنایی با برگمان کار کرده بودم، پس از آن با برگمان دیدار کردم و زندگی من تفاوت پیدا کرد و بالغ تر شدم سپس کارهای دیگری انجام دادم. فیلم های سوئدی مانند «مهاجران» و «سرزمین جدید» هر دو به کارگردانی یان تروئل مرا به هالیوود آوردند و این ها تغییرات زندگی من بودند.

اولمن که به عنوان مهمان افتخاری در جشنواره لیون حضور دارد به شوخی بیان کرد که تنها برای مدت ۲ سال به ستاره هالیوود تبدیل شد. او گفت: آن ها فکر می کردند من خیلی شیرین و ملیح هستم درحالی که من اصلا شبیه شخصیت های زن فیلم های برگمان نبودم. آن زمان همه می خواستند که در فیلم هایشان بازی کنم و به این ترتیب برای مدت ۲ سال به ستاره هالیوود تبدیل شدم.

بازیگر «صحنه‌هایی از یک ازدواج» بعد از ترک هالیوود در برادوی یک اجرای موفق داشت و سپس ۲ کتاب نوشت. او درباره این مقطع گفت: زندگی من دوباره تغییر کرد، من همیشه می خواستم به سوئد و نروژ برگردم و در سینما و تئاتر کار کنم و از ۳۰ سال قبل کار با پناهندگان را آغاز کردم و احتمالا این مهم ترین تغییر زندگی من بود.

اولمن در پایان توضیح داد: به عنوان یک بازیگر می گویم، کارگردان یا نویسنده باید یک سخنگو نیز باشد این یک چالش شگفت انگیز است، برگمان همیشه می گفت فیلم هایش را نه برای عقل بلکه برای روح می سازد.