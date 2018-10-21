آمادگی بهزیستی برای تاسیس انجمن نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان محمد محمدی قیدار گفت: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بویژه نابینایان همه حقوق اجتماعی فرد روشندل به عنوان عضوی از یک جامعه با هدف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رفع ﻣﺸکل این قشر و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ درنظرگرفته شده است.

محمدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رویکردهای بهزیستی واگذاری امور به مراکز غیر دولتی و بخش های خصوصی است، ادامه داد: ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده معلولین به مراکز غیر دولتی سپرده شده و پرونده روشندلان جهت دریافت خدمات سریعتر به انجمن نابینایان زنجان وخدابنده واگذار شده است.

محمدی با اشاره به نقش مهم مشاوره های ژنتیک قبل ازازدواج در پیشگیری از معلولیت ها و نابینایی خاطر نشان کرد: همه ساله بهزیستی استان زنجان طرح سنجش بینایی برای کودکان ۳ تا ۶ ساله را به اجرا در می آورد و در همین راستا سال گذشته ۲۰ هزار زنجانی از کلاس های طرح آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۳۲۲ نابینا و کم بینا تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند، گفت: در دنیا بیش از ۱۳۵ میلیون نابینا وجود دارد و ۹۰ درصد آن مختص کشورهای در حال توسعه است.

محمدی با بیان اینکه عواملی چون ژنتیک، تصادفات، عیوب انکساری چشم و عوارض مربوط به کهولت سن منجر به بروز اختلالات بینایی می شود افزود: ۱۱ درصد از معلولان تحت پوشش بهزیستی دارای اختلالات بینایی هستند.