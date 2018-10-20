  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

واکنش دمشق به جنایت ائتلاف آمریکایی در کشتن دهها سوری در دیرالزور

واکنش دمشق به جنایت ائتلاف آمریکایی در کشتن دهها سوری در دیرالزور

وزارت خارجه سوریه به جنایت ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا ضد غیرنظامیان در دیرالزور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت به جنایت ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا که به منجر به کشته شدن ۶۲ غیرنظامی سوری در روستاهای السوسه و البوبدران در حومه استان دیرالزور شد، واکنش نشان داد.

در این نامه ها آمده است: جنایتی که ائتلاف مرتکب شد بار دیگر نشان دهنده، نادیده گرفتن قانون بین المللی و قانون حقوق بشری از سوی کشورهای این ائتلاف و عدم پایبندی این کشورها به ارزش های اخلاقی است.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: این جنایت شنیع بار دیگر نشان داد که هدف آمریکا از ورای عملیات نامشروع این ائتلاف مبارزه با تروریسم نیست بلکه کشتن تعدادی بیشتری از سوری هاست و نادیده انگاشتن همه ارزشهای انسانی است.

در این دو نامه از شورای امنیت خواسته شده است که به مسئولیت های خود در ممانعت از این اقدامات و انجام تحقیقات بین المللی مستقل و شفاف در قبال این جنایات و محکومیت آن و تحرک فوری برای توقف آن و مجازات متجاوزان عمل کند.

کد مطلب 4435939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها