واکنش دمشق به جنایت ائتلاف آمریکایی در کشتن دهها سوری در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت به جنایت ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا که به منجر به کشته شدن ۶۲ غیرنظامی سوری در روستاهای السوسه و البوبدران در حومه استان دیرالزور شد، واکنش نشان داد.

در این نامه ها آمده است: جنایتی که ائتلاف مرتکب شد بار دیگر نشان دهنده، نادیده گرفتن قانون بین المللی و قانون حقوق بشری از سوی کشورهای این ائتلاف و عدم پایبندی این کشورها به ارزش های اخلاقی است.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: این جنایت شنیع بار دیگر نشان داد که هدف آمریکا از ورای عملیات نامشروع این ائتلاف مبارزه با تروریسم نیست بلکه کشتن تعدادی بیشتری از سوری هاست و نادیده انگاشتن همه ارزشهای انسانی است.

در این دو نامه از شورای امنیت خواسته شده است که به مسئولیت های خود در ممانعت از این اقدامات و انجام تحقیقات بین المللی مستقل و شفاف در قبال این جنایات و محکومیت آن و تحرک فوری برای توقف آن و مجازات متجاوزان عمل کند.