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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

مدیرکل حج وزیارت استان زنجان:

۱۲ هزار زنجانی ویزای اربعین دریافت کردند

۱۲ هزار زنجانی ویزای اربعین دریافت کردند

زنجان-مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ زنجانی برای شرکت در پیاده روی اربعین ویزا دریافت کردند.

 فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر به صدور ویزا برای زائران حسینی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ زنجانی برای شرکت در پیاده روی اربعین ویزا دریافت کردند. 

وی اظهار کرد: زنجانی‌ها برای ثبت‌نام می‌توانند به دفاتر ۱۹ گانه حج و زیارت مراجعه و ثبت‌نام کنند و به هیچ گونه پیامک که از کانال های غیرمجاز ارسال می شود توجه نکنند چرا که کلاهبرداران سودجو در کمین هستند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: زائرانی که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین را دارند برای دریافت ویزای کشور عراق از طریق دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند و حج و زیارت استان زنجان زائران اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه می‌کند.

بابایی تأکید کرد: خوشبختانه شرکت مردم استان زنجان در پیاده روی اربعین بسیار خوب است.

کد مطلب 4436128

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