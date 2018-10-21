خطر «سنبل آبی» ۴۵ کیلومتر از نوار ساحلی رودسر را تهدید می کند

علی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگیری ۳۳ هکتار از رودخانه چمخاله در شهرستان مجاور رودسر با گیاه مهاجم «سنبل آبی»، اظهار کرد: ۴۵ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان رودسر توسط این گیاه مهاجم تهدید می شود.
محمدپور افزود: احتمال انتقال سنبل آبی از طریق رودخانه چمخاله به نوار ساحلی رودسر وجود دارد.
وی بیان کرد: برای پیشگیری از آلوده شدن نوار ساحلی رودسر به این گیاه مهاجم و همچنین جلوگیری از آسیب به اکوسیستمهای طبیعی اعم از رودخانه، تالاب، زمینهای کشاورزی و آبگیرها هماهنگی و اقدامات لازم در شهرستان رودسر انجام داده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر گفت: بعداز برگزاری جلسه پدافندغیرعامل و حضور مسئولان مربوطه اقداماتی در زمینه پاکسازی و معدومسازی نوار ساحلی از وجود سنبل آبی در شش مرحله به وسیله ماشینآلات مکانیکی و همچنین جمع آوری دستی با همکاری گروههای مردم نهاد انجام شد.
وی به پایشهای مستمر منطقه برای پیشگیری از ورود دوباره این گیاه مهاجم نیز اشاره کرد و گفت: هر هفته نیروهای محیط زیست، منطقه مورد نظر را پایش کرده تا در صورت مشاهد این گیاه اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
محمدپور از شهروندان و مسافران خواست با توجه به اینکه سنبل آبی از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده و با کوچکترین منبع آبی تکثیر می یابد و با توجه به ظاهر زیبا و فریبنده این گیاه از هرگونه خرید و فروش این گونه گیاهی جدا خودداری کنند.
گفتنی است در سالهای اخیر بارها شاهد درگیری بسیاری از آببندانها، رودخانهها، تالاب و آبگیرهای گیلان به این گیاه مهاجم خطرناک و تهدید اکوسیستمهای طبیعی این استان بوده ایم.
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