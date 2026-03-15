کاشت ۳ کیلومتر درخت در ساحل چمخاله لنگرود

یوسف گلشن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش مجموعه نیروهای منابع طبیعی، شهرداری و شورای شهر چمخاله، یک و نیم کیلومتر از طول نوار ساحلی این منطقه با درختان بومی شامل توسکا، افرا، انار و سایر گونه‌ها درختکاری شده است.

وی با اشاره به تداوم این عملیات افزود: این درختکاری تا اتمام ۳ کیلومتر ادامه خواهد یافت و تلاش می‌کنیم با سرعت مطلوب، باقیمانده مسیر را نیز پوشش دهیم.

گلشن با بیان اینکه این اقدام علاوه بر ایجاد فضای بصری مناسب برای مسافران و گردشگران، مزایای دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: درختکاری در نوار ساحلی می‌تواند مانع از تصرف اراضی ساحلی شود و حفاظت از این عرصه‌های ارزشمند را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان از کاشت ۴۶۰ اصله درخت نارنج در محوطه بندر چمخاله خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته، سه هزار اصله نهال در ساحل چمخاله کشت شده که گامی مؤثر در توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست این منطقه به شمار می‌رود.