۷۰۰ مبلغ به نقاط مختلف کرمانشاه اعزام می شوند

حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در دهه آخر ماه صفر طبق روال هر سال تعدادی روحانی مبلغ خواهر و برادر به نقاط شهری و روستایی استان اعزام می شوند.

وی افزود: این مبلغین ازحوزه های علمیه قم به کرمانشاه می آیند و در حوزه های مختلف به هر شهرستان اعزام می شوند که در رابطه با مباحث محرم، عاشورا و حماسه حسینی سخنرانی می کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه عنوان کرد: با توجه به آغاز پیاده روی اربعین حسینی و خروج تعداد زیادی از مشتاقان حسینی از مرزها، موکب های زیادی برپا می شود و روحانیون نیز علاوه بر برپایی نماز جماعت با پاسخ به سوالات شرعی گامی در راستای نشر معارف دینی و اسلامی برمی دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ مبلغ غیربومی و ۴۰۰ مبلغ بومی از هفته آینده دراستان حضور می یابند افزود: این مبلغین خواهر و برادر در سطح مساجد و حسینیه های شهر و روستا مستقر خواهند شد.