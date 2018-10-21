به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچیزاده در بیان آخرین اقدامات آن مرکز در همکاری با فرودگاهها و همچنین بنادر کشور افزود: آنچه در دستورکار داریم استفاده از رویههای بتنی است. یکی از مهمترین پروژههایی که در این راستا در فرودگاههای کشور انجام دادیم بهرهبرداری از باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد با رویه بتنی بود که اخیرا به بهرهبرداری رسید.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه احداث باند بتنی ۲۹ فرودگاه مهرآباد در ۴۲۰۰ متر طول و به عرض ۶۰ متر اقدامی مؤثر برای افزایش عمر مفید سطوج پروازی است و این تجربه می تواند در ساخت سایر راه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد گفت: عمر مفید رویههای بتنی ۵ برابر رویههای آسفالتی دوام و استقامت دارد و به همین جهت نیز استفاده از رویههای بتنی از ابتدای دولت یازدهم موردتوجه قرار گرفت.
این مقام مسئول همچنین استفاده از رویه های بتنی را به غیر از باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد در فرودگاه امام خمینی، آزادراه اصفهان-شیراز و آزادراه شمال مورد استفاده برشمرد.
شکرچیزاده با بیان اینکه در همه پروژهها مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نقش نظارتی خود را ایفا میکند افزود: استفاده از رویههای بتنی در بنادر کشور را در لنگرگاهها و مکانهایی که محل تردد وسایط نقلیه سنگین هست نیز قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: با سازمان بنادر و دریانوردی کاری را به صورت مشترک برای ارتقای کیفیت بتن آغاز کرده ایم و اجرای این شیوه می تواند در افزایش عمر مفید بنادر به ویژه مکانهایی از بنادر که رویه بتنی دارند مؤثر بیفتد.
این مقام مسئول همچنین از دیگر اقدامات مشترک در حوزه بنادر را آموزش نیروی متخصص مدیریت بندر عنوان کرد و ادامه داد: برنامهریزی برای راهاندازی دوره کارشناسی مدیریت بندر را با همکاری دانشگاه تهران در دستور کار داریم که امیدواریم نیروی تخصصی را در آینده در این حوزه تخصصی آموزش دهیم و بتوانیم این نیروی متخصص را برای انجام امور مدیریت بندر به جامعه تحویل دهیم.
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