به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در روز ملی صادرات با بیان اینکه در این لحظه، هیچ سمتی در دولت ندارم، گفت: معاون اول رئیس جمهور، مرا به این جلسه دعوت کرد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: وقایع اتفاقیه در امروز، محصول خواست دولت برای ایجاد تنش در اقتصاد ایران نیست، این در حالی است که یک عامل بیرونی با منشا سیاسی، بخشی از اقتصاد ایران را متاثر کرده که مهمترین آن، منابع ارزی کشور است، در حالیکه ایران کشوری مقاوم در برابر نظام سلطه بوده است و امروز نیز به دنبال ایجاد شرایط مطلوبی است که با همه فشارهای موجود، این راه سخت را با کمترین ضایعات طی کند.

وی تصریح کرد: اگر با پیش بینی صحیح و مدیریت کارآمد با این عامل برون زا و تکانه وارداتی برخورد کرده و تلاش کنیم تا کمتر به تولید و صادرات در کشور و تجارت داخلی لطمه وارد شود، مطلوب است، اما این کار جمعی است و همفکری همه ما با هم را می‌طلبد.

شریعتمداری گفت: مجموعا در چند ماه گذشته امتحان خود را خوب پس ندادیم، این در حالی است که در جلسات تصمیم گیری، وزارت صنعت به عنوان زبان قاطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به خوبی نتوانستیم از شما دفاع کنیم که امروز این مشکلات وجود دارد، پس باید تلاش کرد که این روند را جبران کنند؛ این نقش که سخنگویی خیل عظیمی از تولیدکنندگان که به عهده سرپرست وزارت صنعت گذاشته شده است، به خوبی ایفا شود.

وی اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی راهی برای افزایش صادرات است که کشورهای دیگر نیز این را به کار گرفته اند، البته دشمن این فرصت را در اختیار ایران قرار داده است، پس این جلسه شادی صادرکنندگان است که از فرصت های بی بدیل برای افزایش صادرات استفاده کنند، ما شاهد خروج قانونی و غیرقانونی کالا از مرزهای ایران هستیم. خاک هم صادراتش ارزشمند است.

شریعتمداری از خروج یک میلیون تن گوجه فرنگی به دلیل افزایش نرخ ارز خبر داد و گفت: اگر بتوانیم سیاست های ارزی را اصلاح کنیم، می توانیم بر حل مشکلات تولید و تجارت موفق باشیم، اگر نکنیم هر اقدامی که انجام دهیم، برخورد با معلول است. در واردات نیز این طور است گفتیم ارز ۴۲۰۰ تومان را به هر کالایی برای واردات می دهیم، این در حالی است که تقاضا برای واردات بالا رفت و ثبت سفارش به بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که اتاق بازرگانی کارت بازرگانی به اشخاصی داده است که صاحب صلاحیت نبوده اند.

وی افزود: اتاق های بازرگانی سراسر کشور محل صدور کارت های بازرگانی هستند، این در حالی است که اولین قدم میزی است که اتاق بازرگانی پشت آن ایستاده است که واردات را توسعه داده است، این در حالی است که یک معلول ناشی از اعمال سیاست های ارزی کشور است که ما با آن علت برخورد نکرده ایم.

شریعتمداری گفت: خروج ارز صادراتی و عدم بازگشت آن به چرخه کشور در اعدادی غیرقابل باور ۱۵ هزار میلیارد دلار در سالهای گذشته عنوان می شود، در حالیکه این اعداد بسیار ساختگی، تاثیر منفی در ذهن عمومی مردم دارد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: یک عنصر خادم برای انجام یک فعل که خدمت است از ترس اینکه تو با فلان تاجر کار کرده ای، مجرم شناخته شود، کار صادرات انجام نمی دهد. واردکنندگان نیز همین طور است.

وی اظهار داشت: اگر شجاعت را به مدیران برنگردانیم، کار درست نمی شود. آقای جهانگیری امروز که در میان شما نیستم، این مسیر ادامه پیدا کند، هیچ مدیر دولتی پای چیزی را امضا نمی کند. هیچ فردی جرات امضای سندی ندارد و همه را به وزیر موکول می کند.

به گفته شریعتمداری، الان برخی رایزنان بازرگانی هفت ماه است حقوق نگرفته اند، کسی جرات نمی کند که تامین حقوق آنها را از منابع غیر، قبول مسئولیت کند. این به مصلحت کشور نیست. من که دیگه نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد، وجود من کارایی ندارد.

وی افزود: برخی از صادرکنندگان کشور می خواهند که به صادرات به صورت مستمر ادامه دهند، باید در سامانه نیما راههایی پیدا کرد که امنیت صادرکنندگان و واردکنندگان حفظ شود. این در جلسه خصوصی هم گفته شده و به رئیس جمهور هم منتقل کرده ام. برخی می گویند که شریعتمداری با ۴۰ سال سابقه، سالهای سال مدیر اجرایی بوده است، برخی موارد را نمی داند، در حالیکه ما اطلاع از مشکلات داریم، ما در تلاش هستیم این را حل کنیم.

شریعتمداری گفت: باید حرف صادرکنندگان را بشنویم چراکه بازگشت ارز سه ماهه امکان پذیر نیست. باید این موارد را اصلاح کنیم.

وی اظهار داشت: اگر به شوخی یک هفته سر صادرکنندگان را زیر آب نگاه داریم، مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر این زمان طولانی شود، حتما باید منتظر اتفاقات بد باشیم.