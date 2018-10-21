غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران از بیستم مهرماه در کشور آغاز شده است، گفت: زمانی که برداشت آغاز شد، طی حدود ۱۰ روز نخست که زعفران گل نوبرانه به بازار آمد، قیمت آن به شدت افزایش یافت به طوری که قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین از ۱۲ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان رسید و می توان گفت میانگین نرخ هرکیلوگرم طلای سرخ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه با عرضه بیشتر گل زعفران قیمت ها روند کاهشی یافت، ادامه داد: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۶ میلیون تومان و حداکثر ۱۲ میلیون تومان است.

میری با اشاره به عرضه این کالا در بورس گفت: زعفران در بورس به قیمت کیلویی ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان عرضه می شود به همین دلیل مردم به خرید آن روی آورده اند، این افزایش قیمت به نفع کشاورزان نیست چون عده ای محصول را از کشاورزان به قیمت کم خریداری می کنند و با نرخ بالا آن را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه ما با این مساله مخالف هستیم، افزود: ما به دنبال ثبات قیمت هستیم، چرا که زعفران محصولی صادراتی است و ۸۰ درصد آن صادر می شود و ۴۷ کشور خریدار طلای سرخ ایران هستند، تنها در استان خراسان رضوی ۶۵۰ تن ظرفیت بسته بندی ایجاد شده و برای بیش از ۱۰ هزار نفر در واحدهای صادراتی و بسته بندی زعفران در مشهد اشتغال ایجاد شده است.

میری افزود: وضعیت بوجود آمده باعث شده یا این شرکت ها به حالت نیمه تعطیل درآیند یا اینکه نیروهایشان را تعدیل کنند چرا که می گویند وقتی در بورس ساعتی قیمت اعلام می شود نمی توانیم در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه صادرات این محصول در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰۱ تن و ۵۸۲ کیلوگرم به ارزش ۱۴۳ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۸۰ دلار بوده است، گفت: این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ۴۰ درصد و از نظر ارزشی حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.

میری درباره اینکه با وجود این شرایط صادرات رشد داشته است؟، اضافه کرد: صادرات انجام می شود اما صادرکنندگان حرفه ای این کار را انجام نمی دهند، افرادی این صادرات را انجام می دهند که یا می خواهند پول را از کشور خارج کنند یا این صادرات را برای واردات شان انجام می دهند که در بازارهای خارجی نیز اختلال ایجاد می کنند فقط به فکر این هستند که محصول را تبدیل به ارز کنند ضمن اینکه حدود ۹۰ درصد این افراد با کارت های یک بار مصرف صادرات انجام می دهند.

وی همچنین ضمن ابزار نگرانی از قاچاق طلای سرخ، اضافه کرد: زعفران ایران به افغانستان می رود و از آنجا با برند این کشور در بازارهای جهانی توزیع می شود که این مساله نگران کننده است.