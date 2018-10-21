«یک کامیون غروب» در راه سائوپائولو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «یک کامیون غروب» ساخته ابوالفضل صفاری در چهل و دومین جشنواره سائوپائولو طی روزهای ۱۸ تا ۳۱ اکتبر در برزیل در چهار سانس به نمایش درمیآید.
جشنواره فیلم سائوپائولو در برزیل که به نام جشنواره «موسترا» نیز معروف است، جشنواره سالانهای است که امسال چهل و دومین دوره آن در شهر سائوپائولو برگزار میشود.
فیلم سینمایی «یک کامیون غروب» محصول مشترک ایران و آلمان است که پژمان بازغی، نادر فلاح، روشنک گرامی، سامان صفاری، خسرو بامداد، منظر لشگری، امیر رضا وزیری و مسعود مهرگان از بازیگران آن هستند.
«یک کامیون غروب» داستان خانوادهای را روایت میکند که در محل زندگی خود که شبیه کاروانسرا است پذیرای گردشگران هستند اما با ورود یک گروه موسیقی زیرزمینی به آنجا که یک زن ناشناس هم همراه آنها است و با فشاری که برای تخلیه آن محل مواجه هستند، درگیر ماجراهایی میشوند.
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