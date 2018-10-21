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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

فرمانده انتظامی استان ایلام:

عبور بیش از ۲۶۵۰۰ نفر از مرز مهران/عبور ۱۲۷۰ کامیون مواکب از مرز

عبور بیش از ۲۶۵۰۰ نفر از مرز مهران/عبور ۱۲۷۰ کامیون مواکب از مرز

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: تا کنون بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از زوار از پایانه مرزی مهران برای مراسم اربعین مشرف شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: مجموعا شش هزار و ۷۰ دستگاه تریلی، کامیون . اتوبوس از خط تجاری پایانه مرزی مهران عبور کرده و وارد خاک عراق شده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد یکهزار و ۲۷۰ دستگاه مربوط به کامیون ها و تریلرهای مواکب و ۶۰ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر با تجهیزات کامل پزشکی است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر اینکه تامین امنیت از مهمترین مسائل مد نظر است گفت: نیروهای انتظامی ایلام با ایجاد ایستگاه هایی در مسیر ایلام تا مهران و آماده باش کامل تمامی نیروها در حال مراقبت از امنیت و انتظام بخشی هستند.

شایان ذکر است مواکب در مسیر پل زائر تا پایانه مرزی مهران به مسافت ۱۱ کیلومتر ساماندهی و انتظام بخشی شده و آماده خدمت رسانی به زوار است.

کد مطلب 4436395

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