به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر، همزمان با نزدیک شدن به شب رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی(ع)، عصر سه شنبه با حضور جمعی از مردم مؤمن و دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) در دفتر امام جمعه خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مهدویارفع از فضلای حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی پرداخت و مداحان اهلبیت(ع) نیز با مرثیهسرایی، فضای مراسم را با ذکر مصائب خاندان پیامبر(ص) عطرآگین کردند.
این مراسم در ادامه برنامههای سوگواری دهه پایانی صفر در حسینیه بیت نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد برگزار شد.
برگزاری مراسم سوگواری دهه پایانی صفر
همچنین به اطلاع عموم عاشقان و ارادتمندان اهلبیت(ع) میرسد مراسم سوگواری به مناسبت فرارسیدن ایام عزای خاندان پیامبر(ص)، شامل سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، در روزهای پیش رو برگزار خواهد شد.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین مهدویارفع و مرثیهسرایی جمعی از مداحان اهلبیت(ع) همراه خواهد بود.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مراسم از یکشنبه ۱۸ مردادماه، برابر با ۲۵ صفر آغاز شده و به مدت پنج روز، هر روز از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
از عموم مردم مؤمن، خانوادهها و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) دعوت شده است با حضور در این آیینهای سوگواری، در عزاداری و گرامیداشت مقام پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مشارکت کنند.
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