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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

معاون برنامه و بودجه بوشهر خبر داد؛

رتبه دوم تبلیغات اسلامی بوشهر در حوزه فرهنگی و آموزشی

رتبه دوم تبلیغات اسلامی بوشهر در حوزه فرهنگی و آموزشی

بوشهر - معاون منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر از کسب رتبه دوم تبلیغات اسلامی بوشهر در گروه علمی فرهنگی و آموزشی در جمع دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حسن ابراهیمی صبح یکشنبه در آئین تجلیل از کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان از کسب رتبه دوم این اداره کل در گروه علمی آموزشی و فرهنگی در بین دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

معاون منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در ادامه این مراسم در سخنانی افزود: این ارزیابی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج بررسی هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مورد بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان انجام گرفت، در سال ۹۷ اداره کل تبلیغات اسلامی از مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه دوم را در بین دستگاه‌های گروه علمی فرهنگی و آموزشی در فرایند ارزیابی عملکرد سال ۹۶ احراز کرده است.

حسن ابراهیمی اظهار داشت: این ارزیابی در قالب پنج گروه در شاخص‌های اقتصادی، عمومی، اجتماعی، شاخص های تولیدی و زیربنایی، شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها و شاخص های علمی فرهنگی و آموزشی انجام گرفته است که اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در گروه علمی فرهنگی و آموزشی موفق به کسب رتبه دوم شده است.

کد مطلب 4436404

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