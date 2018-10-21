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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

شاگردان شفر امروز استراحت می‌کنند فردا تمرین

شاگردان شفر امروز استراحت می‌کنند فردا تمرین

تمرین تیم فوتبال استقلال امروز انجام نمی‌شود تا آبی پوشان تمرینات آماده سازی خود را از فردا از سر بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته نهم لیگ برتر موفق شد حریف خود سایپا را در دیداری خارج از خانه با نتیجه دو بر یک شکست داده تا با این پیروزی روحیه بخش آماده بازی سنگین هفته دهم مقابل سپاهان شود. 

تمرین امروز آبی پوشان با نظر وینفرد شفر انجام نمی‌شود تا استقلالی‌ها بعد از یک روز استراحت تمرینات آماده سازی شان را از فردا دنبال کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر میزبان سپاهان است. دیدار بین این دو تیم از ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه ۴ آبان و به میزبانی استقلال در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. 

کد مطلب 4436408

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