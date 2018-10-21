تیم هیئت قم در قعر جدول لیگ تیراندازی با کمان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تیراندازی با کمان استان قم امسال پس از مدت‌ها، تیمی را از میان کمانداران فعال قمی روانه لیگ تیراندازی با کمان باشگاه‌های کشور کرده است و این مسابقات به صورت ماهانه در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.



در شرایطی که با توجه به فاصله کیفی تیراندازی با کمان قم با استان‌های صاحب نام در این زمینه، انتظار نتیجه گیری از تیم اعزامی قم به لیگ نمی‌رود، در پایان هفته چهارم لیگ ریکرو مردان، تیم هیئت قم در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.



تیم تیراندازی با کمان قم در هفته چهارم این رقابت‌ها برابر تیم میعاد بروجن قرار گرفت و ۴ بر یک نتیجه را واگذار کرد. مهدی عزیزی T رضا مصباحی، امیر حسین صادقی، احمد فهیمی، هادی محمدی چابکی و مسعود سیلانی اعضای تیم قم در هفته چهارم لیگ تیر و کمان بودند.



این تیم در حالی امسال روانه لیگ شده که هدایت آن را اسماعیل ملامحمدی از پیشکسوتان عرصه ورزش قم و رشته تیراندازی با کمان بر عهده دارد. تیم قم در جدول مسابقات ۳ امتیازی است و هم امتیاز با تیم جزیره کیش در انتهای جدول ۹ تیمی لیگ ریکرو ایستاده است.



تیم‌های سنگ و کاشی سامان همدان و کمانداران ناجا، قدرتمندترین تیم‌های لیگ تیراندازی با کمان هستند که در پایان هفته چهارم با ۱۸ امتیاز صدرنشین هستند. سپاهان اصفهان و کمانداران پایتخت در رده‌های سوم و چهارم هستند.