سرهنگ محسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت دو رکن اساسی دارد: نخست اینکه انسان در راه خدا و برای رضای الهی قدم بردارد و دوم اینکه این مسیر را آگاهانه انتخاب کند.



وی افزود: صرف اینکه یک فرد نظامی در لباس خدمت در مسیر مأموریت دچار سانحه یا حادثه شود به تنهایی به معنای شهادت نیست: آنچه به این عنوان معنا می بخشد حضور آگاهانه در مسیر انجام وظیفه و قرار گرفتن در راه خداست.



سلیمانی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی گفت: ممکن است جسم شهید در خاک آرام بگیرد اما اندیشه و آرمان او هرگز دفن نمی شود و شهید با رفتن خود مسیر و راهی را برای دیگران روشن می کند.



وی ادامه داد: در فرهنگ ما شهادت پایان زندگی نیست بلکه اوج رسیدن انسان به مقصدی است که آگاهانه برای آن قدم برداشته است.

وی افزود: بلافاصله پس از آن موضوع مأموریت و شرایط خدمت ایشان دنبال شد و شهید والامقام پوریا عبادی مسئولیت خود را با همان روحیه دنبال کرد.

از خدمت روزمره تا مأموریت های سخت

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس درباره روحیات شهید اظهار کرد: شهید عبادی از نیروهایی بود که با روحیه مسئولیت پذیری و اطاعت پذیری در مجموعه انتظامی فعالیت می کرد و در مأموریت های مختلف حضور داشت.

وی با اشاره به یکی از خاطرات خود گفت: در جریان بازدید از کلانتری ها به کلانتری ۱۳ نیز سرکشی داشتم، در یکی از موارد وضعیت نظافت و شرایط محیطی مناسب نبود و شهید عبادی نسبت به موضوع حساسیت نشان داد و تذکر لازم را مطرح کرد.

سلیمانی افزود: بعدها در بررسی دوربین های حفاظتی کلانتری تصویری دیدم که برایم جالب بود، شهید عبادی در کنار دو سرباز در حال نظافت و رسیدگی به سلاح ها بود.

وی ادامه داد: این تصویر برای من بیانگر همان روحیه ای بود که از او سراغ داشتم، انجام دقیق وظیفه، رعایت نظم و توجه به جزئیات حتی در شرایط عادی خدمت.

تعقیب خودروی سرقتی

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس درباره نحوه شهادت شهید پوریا عبادی گفت: در یکی از مأموریت های انتظامی موضوع سرقت یک دستگاه خودرو به نیروها اعلام شد و بلافاصله اقدامات عملیاتی برای شناسایی و توقیف آن در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از دریافت خبر نیروها در محور مرزن آباد وارد عمل شدند و مأموران با استفاده از امکانات موجود عملیات تعقیب خودرو را آغاز کردند و تلاش شد خودروی سرقتی پیش از خروج از محدوده تحت کنترل قرار گیرد.

سرهنگ سلیمانی گفت: در جریان این عملیات شهید عبادی با خودروی شخصی خود نیز وارد تعقیب شد و با شناسایی خودروی مورد نظر تلاش کرد آن را متوقف کند.

وی افزود: خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از مسیر منحرف شد و به شانه خاکی جاده رفت، اما در آن لحظه مشخص شد که ماجرا به همین جا ختم نمی شود.

لحظه شهادت

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: راننده خودروی سرقتی مسلح بود و شرایط را به یک درگیری خطرناک تبدیل کرد. در جریان این درگیری شهید عبادی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیه شکم مجروح شد.



وی ادامه داد: شدت جراحات وارده به حدی بود که تلاش ها برای نجات جان او به نتیجه نرسید و این نیروی خدوم انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام شده پس از حادثه اظهار کرد: پس از وقوع حادثه اقدامات لازم برای دستگیری متهم صورت گرفت و در عملیاتی کمتر از ۱۲ ساعت ضارب به هلاکت رسید.



وی افزود: شهادت این عزیز بار دیگر نشان داد که نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت مردم در لحظه تصمیم گیری و اقدام با جان خود هزینه می پردازند.

دفترچه ای که خاطرات شهید را زنده نگه داشته است

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس یکی دیگر از جلوه های شخصیتی شهید عبادی را خاطرات باقی مانده از دوران آموزشی او دانست و گفت: در دفترچه خاطراتی که از دوست شهید در مرکز آموزش به یادگار مانده نوشته ای وجود دارد که امروز برای ما معنای ویژه ای پیدا کرده است.

وی افزود: این یادداشت مربوط به چهارم تیرماه سال ۱۴۰۲ است، زمانی که شهید در گروهان ایثار در خطاب به یکی از دوستان خود متنی را به یادگار نوشته است.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: شهید در این نوشته از دوست خود خواسته بود در صورت توافق زیر برگه را امضا کند تا این نوشته تا ابد و یک روز به یادگار بماند.

وی گفت: شاید آن روز این نوشته تنها یک یادگاری میان دو دوست و هم دوره به نظر می رسید اما سال ها بعد وقتی همان دست خط را در دفترچه خاطرات می بینیم و صاحب آن دیگر در میان ما نیست هر کلمه آن معنای دیگری پیدا می کند.

یادگاری که پس از شهادت ماندگار شد

وی افزود: شهدا پس از رفتنشان نیز با همین نشانه ها با ما سخن می گویند، یک دست نوشتهریال یک عکس، یک خاطره، یک تماس تلفنی و حتی تصویری از دوربین یک کلانتری می تواند بخشی از شخصیت انسانی باشد که جانش را برای امنیت مردم گذاشته است.

امنیت مردم میدان آزمون مردان بی ادعا

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: نیروهای انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارند و در بسیاری از مأموریت ها زمانی وارد میدان می شوند که دیگران از خطر فاصله می گیرند.

وی تأکید کرد: امنیت امروز جامعه حاصل حضور همین نیروهایی است که ممکن است نامشان تا پیش از شهادت برای بسیاری از مردم ناشناخته باشد اما در لحظه حادثه بدون تردید وارد میدان می شوند.



سرهنگ سلیمانی افزود: شهید پوریا عبادی نیز یکی از همین نیروهای بی ادعا بود، جوانی که در کنار مسئولیت های روزمره آموزش نظم و مأموریت های انتظامی سرانجام در یک عملیات برای جلوگیری از تداوم جرم و حفظ امنیت مردم جان خود را تقدیم کرد.

روایت فرمانده از یک انتخاب آگاهانه

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: وقتی از شهادت و شهید سخن می گوییم باید بدانیم که شهید تنها فردی نیست که در لباس نظامی از دنیا می رود: شهید کسی است که در مسیر وظیفه و دفاع از مردم آگاهانه قدم می گذارد و خطر را می شناسد اما در لحظه انجام وظیفه عقب نشینی نمی کند.

سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد: شهید عبادی می دانست خدمت در مجموعه انتظامی با خطر همراه است، سخن او درباره شهادت، حضورش در مأموریت و نحوه ایستادگی او در برابر فرد مسلح در کنار یکدیگر تصویری از یک انتخاب آگاهانه را پیش روی ما قرار می دهد.



وی با ادای احترام به خانواده شهید و همه شهدای امنیت گفت: امروز اگرچه جسم شهید پوریا عبادی در میان ما نیست اما نام و راه او باقی است و برای همرزمانش یادآور مسئولیتی است که در مسیر دفاع از امنیت مردم بر عهده دارند.