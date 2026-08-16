جمهوری اسلامی با نصرت الهی و ایستادگی مردم به قدرتی نوظهور تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح یکشنبه در دیدار با جانشین فراجا و فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان ایلام، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس، فراجا و مرزبانی، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های نصرت الهی در تحولات اخیر، ایجاد آرامش در میان مردم و شکل‌گیری رعب و هراس در جبهه دشمن بود.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در روزهای تهدید و جنگ، افزود: حضور شجاعانه مردم در صحنه نشان داد که دشمن نتوانسته با ایجاد ترس و التهاب، اراده ملت ایران را تضعیف کند؛ این سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت ملی کشور است.

امام‌جمعه ایلام توانمندی نیروهای مسلح، نقش ولایت فقیه و اراده مردم را سه ضلع مهم اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: دشمن در محاسبات خود، ظرفیت‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و انسجام ملی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت و با خطای راهبردی مواجه شد.

کریمی‌تبار همچنین با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی و امنیتی استان ایلام گفت: هماهنگی و وحدت مطلوب میان این مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در حفظ آرامش و امنیت استان داشته است.