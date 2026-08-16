به گزارش خبرنگار مهر، گلاره ناظمی از بهترین داوران فوتسال کشورمان با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود از دنیای داوری خداحافظی کرد.
ناظمی سابقه قضاوت در جامهای جهانی فوتسال مردان و زنان را در کارنامه دارد و اولین داور بینالمللی زن ایران محسوب میشود. ناظمی در رقابتهای جام جهانی فوتسال ۲۰۲۱ لیتوانی به عنوان داور حضور داشت و برای نخستین بار بود که یک داور زن ایرانی رقابتهای جام جهانی مردان را سوت زد.
ناظمی در پیام خداحافظی خود با اشاره به سالهای حضورش در زمینهای فوتبال و فوتسال نوشت:
«به نام امید و روشنی ۲۵ سال از بهترین سالهای زندگیام را در زمینهای فوتبال و فوتسال با سوتی در دست و قلبی پر از عشق به داوری گذراندم. امروز ایستادهام در جایی که هیچوقت فکر نمیکردم رسیدنش اینقدر سخت باشد. جایی که باید با بخشی از خودم خداحافظی کنم. داوری برای من، درس زندگیام بود، بخشی از هویتم، بخشی از تمام خاطراتی که با خودم ساختهام. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکست خوردم، دوباره بلند شدم و ادامه دادم. روزهایی بود که خسته بودم اما سوت زدم و روزهایی بود که قلبم شکست اما سوت زدم. روزهایی پر از غم و تنهایی اما باز هم سوت زدم تا یاد بگیرم زندگی هیچ وقت منتظر خوب شدن حال ما نمیماند پس ادامه میدم.»
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