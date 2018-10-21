«زمان صفر مطلق» ضد داستان است/ چگونگی درک ما از هستی

امیر باباشهابی کارگردان نمایش «زمان صفر مطلق» درباره اجرای این اثر نمایشی که در قالب رپرتوار «عصر تجربه» در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود به خبرنگار مهر گفت: دور اول اجراهای این اثر نمایشی ۸ تا ۲۰ مهر بود و دور دوم اجراها قرار است از ۲۸ مهر تا ۴ آبان برگزار شود. در دور اول اجراها استقبال بسیار خوب بود و بیشتر میزبان دانشجویان و کارگردان های تجربه گرا بودیم اما متاسفانه به دلیل کوتاه بودن زمان اجراها، همین که کار کمی جا می افتد مدت زمان اجرا تمام می شود.

وی درباره چگونگی حضور در این رپرتوار توضیح داد: این نمایش سال گذشته در جشنواره تئاتر تجربه دانشگاه تهران اجرا شد و مصطفی کوشکی مدیر پروژه «عصر تجربه» بعد از دیدن نمایش از کار دعوت کرد که در این رپرتوار اجرا داشته باشد. آقای کوشکی در طول سال اکثر نمایش هایی را که در تهران و شهرستان ها اجرا می شود، می بیند و آثار تجربی و آلترناتیو را برای حضور در این رپرتوار دعوت می کند تا در طول یک دوره در تئاتر مستقل تهران اجرا داشته باشند.

باباشهابی درباره مضمون نمایش بیان کرد: «زمان صفر مطلق» اثری درباره ادراک و اصولا درک ما از هستی است. نمایش به رقص معاصر و دیالوگ متکی است و در اجرا با فضایی مینیمالیستی روبرو هستیم. دکور نمایش از یک صندلی و آب پاش تشکیل شده و در طول اجرا رابطه ۲ آدم با یکدیگر به تصویر کشیده می شود که در ادامه نیز این تعلیق به وجود می آید که آیا این ۲ نفر ۲ فرد مجزا هستند یا خیر.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش متذکر شد: این نمایش اثری کاملا ضدداستان است و قصه سرراستی را روایت نمی کند و بیشتر قصد فضاسازی دارد، همچنین «زمان صفر مطلق» از هر عنصر رئالیستی به دور است.

کاظم موسوی و امیر باباشهابی بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۲۸ مهر تا ۴ آبان ماه ساعت ۲۳ در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود.