به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل و مدیران اداره کل پست استان بوشهر با اشاره به اهمیت خدمات پستی در دنیای امروز، اظهار داشت: یکی از وظایف مهم اداره کل پست، پلاک گذاری پستی در شهرهاست و این کار مهم باید با همکاری شهرداری‌ها و پیگیری اداره کل پست در شهرهای مختلف استان انجام شود.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی های عمده برای توسعه و عمران شهری، پلاک گذاری و آدرس‌های دقیق پستی می‌تواند به امر توسعه خدمات شهری کمک شایانی کند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: برای توسعه و گسترش خدمات پستی در مراکز مختلف، تعامل پست با دستگاه‌های اجرایی استان یک ضرورت است، تا دستگاه‌های اجرایی با خدمات مختلف پست آشنا شوند.

گراوند در ارتباط با طرح‌های پستی در دست اجرا توسط اداره کل پست استان بوشهر گفت: برای به هدف رسیدن این طرح‌ها باید اداره کل پست، پیگیری‌های جدی داشته باشد چرا که با پیگیری مستمر است که طرح ها به نتیجه می‌رسد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: برای توجه و استفاده بیشتر مردم از خدمات پستی در طرح استان، باید اطلاع رسانی و اعتمادسازی بیشتری از خدمات پستی در استان انجام شود.

وی تاکید کرد: اداره کل پست استان باید خدماتی را که می‌تواند به ادارات استان ارائه دهد، به صورت برنامه ریزی شده به اطلاع دستگاه‌های اجرایی برساند تا ادارات از خدمات پست استفاده بیشتری ببرند.

گراوند با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی از خدمات پستی در بین اقشار مختلف، خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات پستی شد.