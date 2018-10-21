نقشه توسعه آینده دانشگاههای علوم پزشکی ترسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز ۲۹ مهرماه در نشست معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ما در ابتدای سال تحصیلی قرار داریم و بحث آموزش عالی در حوزه سلامت به دلیل همزمانی آموزش، پژوهش و خدمات اهمیت بیشتری پیدا می کند.

وی گفت: در مورد آموزش پزشکی گام هایی برداشته شده که از جمله آن ابلاغ آمایش سرزمین در علوم پزشکی به دانشگاه ها بوده که موجب شده ما پیشروترین حوزه در این بخش باشیم.

لاریجانی گفت: ماموریت های دانشگاه ها شکل گرفته و با توجه به محاسبات نیروی انسانی از مناطق آمایشی خواسته شده است که برای این موضوع برنامه ریزی کنند.

وی تحول آموزش عالی در حوزه سلامت را یک سند آینده نگارانه توصیف کرد و افزود: اکنون ۶۰ درصد اساتید دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع تحول در آموزش عجین شده اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دستاوردهای طرح تحول آموزش پزشکی گفت: با ایجاد مرکز راهبردی توسعه آموزش پزشکی، طرح های تحقیقاتی بدون تکرار انجام می شوند و موضوعاتی از جمله پزشک خانواده، پزشکی عمومی، تطبیق برنامه های درسی با نیازهای کشور و ارزیابی ها با سرعت پیش می روند.

وی از بومی سازی برنامه های درسی و توسعه فعالیت مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی به عنوان بخش دیگری از دستاوردهای تحول در علوم پزشکی نام برد و گفت: مرکز سنجش پزشکی در تمامی مناطق دهگانه آمایشی ایجاد خواهد شد و همین موضوع میلیاردها تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت.

لاریجانی تصریح کرد: با وجود چالش های مالی و اعتباری، توانسته ایم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی هیات علمی جدید در دانشگاه ها جذب کنیم.

وی تأکید کرد: دانشگاه ها باید به سمت دانشگاه های نسل جدید حرکت کنند و با توجه به بازنگری های صورت گرفته در رشته هایی از جمله پزشکی عمومی، تا زمانی که آن رشته ها را با شیوه های نوین اجرا نکنیم، آنها جلوه گر نمی شوند.

لاریجانی گفت: اعتباربخشی در دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است و اکنون زمان لکه گیری است تا بتوانیم نیازهای ضروری را تأمین کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تدوین مدل آمایشی بین الملل برای دانشگاه ها خبر داد و گفت: این موضوع با وجود شرایط فعلی پیگیری می شود.

لاریجانی افزود: از نظر اعتبارات، حوزه آموزشی وزارت بهداشت وضعیت خوبی ندارد، با وجود اینکه کیفیت آموزش پزشکی از سایر بخش ها بیشتر است و ۱۰ تا ۱۲ درصد هیات علمی کشور، ۳۰ درصد تولیدات علمی را برعهده دارند و نقش پیشرویی را در علوم ایفا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در سال آینده ارتقای اعتباری و مالی داشته باشیم.