به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان؛ ابراهیم کریمی اظهار کرد: میزان دقیق صادرات صنایع‌دستی از گلستان ۱۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال معادل ۳۳۶ هزار دلار بوده است.

وی با تأکید بر مقوله فروش و بازاریابی صنایع‌دستی افزود: پیدا کردن بازار فروش می‌تواند موجب سودآوری و رفع دغدغه هنرمندان صنایع‌دستی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: برای حل این مشکلات باید به دنبال راهکارهایی همچون ایجاد بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرهای مختلف باشیم.

به گفته وی، طی دو سال گذشته بیش از سه میلیون دلار از این محصولات از استان گلستان به کشورهای مختلف صادر شد.

کریمی افزود: امسال ۱۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال معادل ۳۳۶ هزار دلار صنایع‌دستی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون از این استان به کشورهای مختلف صادرشده است.

وی یکی از مشکلات مهم در حوزه صنایع‌دستی را نداشتن پایانه تخصصی صادرات برشمرد و گفت: به دلیل نداشتن این پایانه، بسیاری از صنایع‌دستی استان از گمرک استان‌های دیگر صادر می‌شود که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و صادراتی که از استان انجام می‌شود به‌صورت سفری و چمدانی است.