آگهی مشکوک انگلیسی بعد از مدتها از فیس بوک حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بررسی های تازه کمیته ورزش، رسانه ها، فرهنگ و دیجیتال انگلیس نشان می دهد که فیس بوک از مدت ها قبل تبلیغاتی با عنوان برگزیت دشوار را نمایش می داده که در آنها از ایده خروج از اتحادیه اروپا توسط انگلیس حمایت می شده است.

این تبلیغات متعلق به سازمانی اسرارآمیز و ناشناخته به نام Mainstream Network است و از ۱۰ ماه قبل تا چند روز پیش از طریق فیس بوک در دسترس بوده است. در حالی که رای گیری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ماه ها قبل صورت گرفته و نتیجه آن هم قطعی شده، مشخص نیست انتشار طولانی مدت آگهی یادشده در فیس بوک و صرف هزینه در این زمینه توسط سازمان ناشناخته مذکور با چه هدف و انگیزه ای صورت گرفته است.

Mainstream Network برای نمایش این آگهی در فیس بوک ۳۳۶ هزار دلار هزینه کرده و ۱۱ میلیون نفر در کل انگلیس آن را مشاهده کرده اند.

به دنبال پیگیری ها و درخواست مقامات انگلیسی این آگهی چند روز قبل از فیس بوک حذف شد. در زمان رای گیری برای تصمیم گیری به منظور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز اخباری منتشر شد دال بر اینکه برخی سازمان ها و گروه های مشکوک با انتشار تبلیغاتی در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی افکار عمومی را منحرف کردند تا آنها به خروج از این اتحادیه رای دهند.