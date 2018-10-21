کتاب «پیروزی مسیحیت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پیروزی مسیحیت: چگونه یک دین ممنوعه جهان را چنین فرا گرفت» اثر بارت دی ارمان منتشر شد.

در ا ین کتاب توضیح داده شده که چگونه دینی که اولین باورمندان آن حدود دوازده نفر کارگر عامی در گوشه‌ای دورافتاده از یک امپراتوری بودند تبدیل به دین رسمی رم شد و تنها در چهار قرن حدود سی میلیون نفر پیرو داشت؟

بارت دی. ارمان تاریخ‌نگار متقدم مسیحی در کتاب پیروزی مسیحیت پاسخ تحقیقاتی دقیقی به این سؤال می‌دهد که «یک روایت روشن، دقیق و خواندنی» است و نشان می‌دهد که یک مشخصه‌ کاریزماتیک از یک راهبرد اجتماعی و پیامی غیرقابل مقاومت می‌تواند بر قلب‌ها و اندیشه‌های افراد در زمان‌ها غلبه کند.

این کتاب روش اندیشه‌ ما را در مورد تنها و پراهمیت‌ترین تبدیلات فرهنگی‌ای عوض می‌کند که جهان شاهد آن بوده است—تحولاتی که هنر، موسیقی، ادبیات، فلسفه، اخلاق، اقتصاد و قانون را متحول کرده است.

کتاب «پیروزی مسیحیت: چگونه یک دین ممنوعه جهان را چنین فرا گرفت» در ۳۵۲ صفحه توسط انتشارات سایمون اند شوستر در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.