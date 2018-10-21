کنکور در حال بلعیدن آموزش‌ و پرورش و دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی در ششمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی گفت: رسانه‌های عمومی به طور اعم و رسانه ملی به‌طور اخص نقش بزرگی در اصلاح و بهبود روش‌ها، کارکردها و ساختارها در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و خانواده دارند.

وی افزود: در طول این چهار دهه که از حیات طیبه نظام جمهوری اسلامی طی شده، تلاش زیادی صورت گرفته تا مسیر گذشته که بر تقلید مبتنی بود، به مسیری مبتنی بر خودباوری و عزت نفس ملی تبدیل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: متاسفانه مسائلی مانند آزمون سراسری و کنکور وجود دارد و رسانه ملی باید برای رفع این مشکل تلاش و تدبیر داشته باشد.

مخبر دزفولی با بیان اینکه درحال حاضر کنکور به یک غول تبدیل شده که در حال بلعیدن آموزش‌ و پرورش و دانشگاه است، تاکید کرد: معضل کنکور، اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های کلان علمی و فناوری مانند نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به چالش کشیده است.

دانشگاه در رژیم گذشته سرتاپا وابسته و مقلد بود

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در حالی دانشگاه را از نظام ستم‌شاهی تحویل گرفت که این نهاد سرتاپا وابسته و مقلد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در آن سال‌ها دانشگاه‌ها به اتاق جنگ گروهک‌های ضد انقلاب تبدیل‌شده بود و در کلاس‌ها به‌جای کتاب، اسلحه مشاهده می‌شد.

مخبر دزفولی با اشاره به برخی آمار از وضعیت علمی کشور افزود: ۱۷۰ هزار دانشجو در سال ۵۷ امروز به حدود ۵ میلیون رسیده است.

وی ادامه داد: حدود ۴ هزار عضو هیات علمی در سال ۵۷ امروز به حدود ۹۰ هزار عضو هیات علمی رسیده است.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: در سال ۱۳۵۷ از هر یک‌میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۱۹ نفر محقق و پژوهشگر داشتیم اما امروز از هر یک‌میلیون نفر جمعیت کشور حدود هزار و ۲۰۰ نفر محقق و پژوهشگر هستند.

مخبردزفولی با اشاره به پیشرفت‌های کشور و تاکید بر نگهداری و حمایت از استمرار این موفقیت‌ها افزود: استمرار این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها پاسداشت از سرمایه اجتماعی نخبگانی کشور را رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: این پیشرفت‌ها در زمان سخت‌ترین تحریم‌های علمی صورت گرفت.

تلاش عده‌ای برای کمرنگ جلوه دادن پیشرفت‌های اعجاب‌انگیز کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در همان سختی‌ها و تحریم‌ها، زیرساخت‌های علمی و آموزشی نوسازی و بهسازی شدند.

مخبر دزفولیبا اشاره به آمارهای مراکز معتبر علم‌سنجی جهانی گفت: در سال ۱۳۵۷ سهم ما از تولید علم یک‌ دهم درصد از تولید علم جهان بود اما با همه مشکلات امروز حدود دو درصد از تولید علم جهان را داریم و بیش از بیست هزار مقاله علمی معتبر سالانه در کشورمان نگاشته و منتشر می‌شود .

وی افزود: چرا بعضی می‌خواهند پیشرفت‌های علمی و فناوری اعجاب‌انگیز کشورمان را کم‌رنگ و کم‌فروغ جلوه دهند؟

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیادامه داد: تمام این پیشرفت‌ها در سایه روحیه اعتماد به ‌نفس و عزت ملی رخ داد.

مخبر دزفولی با اشاره به برخی انتقادات در خصوص کیفیت تولیدات علمی کشور گفت: بسیاری از منتقدان دلسوز و خیرخواه هستند، ولی باید به این افراد گفت قدرت دفاعی کشور که امروز در این منطقه پرآشوب کشورمان را امنیت داده، حاصل تلاش دانشگاهیان است.

وی افزود: توان موشکی نقطه زن کشور حاصل تلاش قشر نخبه علمی ماست، پیشرفت‌های پزشکی، عمرانی، در حوزه‌هایی مانند مخابرات و فناوری اطلاعات و کشاورزی نیز حاصل همین تلاش است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نباید پیشرفت علمی را صرفا در مقاله علمی خلاصه کرد و درعین‌حال نباید تولید متن علمی فاخر که منتهی به تولید فرآورده باارزش علمی می‌شود را هم انکار کرد.

مخبر دزفولی تاکید کرد: چرا برخی اعتقاد دارند نخبه علمی و فناوری کشور در دانشگاه و مراکز پژوهشی نباید نتیجه کار علمی خود را منتشر کند؟

ده ها شرکت نانویی در حال صادرات محصولات خود به خارج از کشور هستند

وی گفت: هم‌اکنون چند ده شرکت دانش‌بنیان در حوزه نانو فناوری در حال صادرات محصولات خود به خارج از کشور هستند که درآمد آنها در سال گذشته به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امروز ۳ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان داریم و نگاهی که کار استاد دانشگاه در خارج از دانشگاه را ناپسند می‌دانست کاملاً تغییر کرده و توانایی علمی دانشگاه‌ها به میدان حل مشکلات جامعه آمده است.

مخبر دزفولی ادامه داد: امروز گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

رفع مشکلات و ضعف‌ها راهی جز پیشرفت علمی ندارد

وی گفت: البته نباید مشکلات را انکار کرد و باید مشکلات و نقاط ضعف دیده و رفع شوند اما رفع مشکلات و ضعف‌ها راهی جز پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در بیان نقاط قوت و نقاط ضعف نباید اغراق و غلو شود.

وی ادامه داد: سرعت پیشرفت علمی کشور مرهون تلاش نخبگان متدین و متعهد است و دشمن با همه حربه‌ها و توطئه‌ها به دنبال توقف این پیشرفت بوده و هست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تحریم برخی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحریم دانشمندان و پژوهشگران، تحریم تجهیزات و لوازم علمی، مانند لوازم پزشکی و بخشی از توطئه‌ها بوده و است.

مخبر دزفولی افزود: اما نتیجه‌ای که برای دشمنان حاصل شد بالعکس بود و جوان متدین و متعهد نخبه این دستگاه‌ها را در کشور ساخت و تولید کرد.

وی ادامه داد: انحراف در این مسیر از طریق برخی عوامل داخلی و تزریق روحیه یاس و ناامیدی در دانشگاه‌ها نیز یک گام دشمنان است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایجاد شبهه در این پیشرفت‌ها همگام‌های بعدی دشمنان بوده است.

مخبر دزفولی عنوان کرد: در یک جریان بزرگ علمی که بیش از ۲۰۰ دانشمند آن جز یک درصد از دانشمندان طراز اول جهان هستند، به طور حتم ضعف نیز وجود دارد اما دشمن این ضعف‌ها را بزرگنمایی کرد تا اصل پیشرفت علمی ما زیر سوال برود.

وی ادامه داد: به طور حتم باید این ضعف‌ها برطرفو برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه ادامه دارد اما مگر برخی کشورهای منطقه که دوستان آمریکا هستند خریدوفروش مقاله علمی در ابعاد کلان وجود ندارد؟

جریان علمی کشور یک جریان پاک و سالم است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یکی از توطئه‌های دیگر دشمنان گفت: لکه دار کردن جریان علمی کشور از طریق ترویج شایعه‌های دروغ در مورد دستاوردهای علمی کشور یکی از خطرناکترین توطئه‌های دشمنان است.

مخبردزفولی افزود: جریان ارزشمند علمی کشور حتما مشکلات و آفت‌هایی دارد اما اصل جریان یک جریان پاک و سالم است.

وی گفت: سرمایه اجتماعی نخبگان کشور نباید تحت هیچ شرایطی تضعیف و زیر سؤال رود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: راهبرد «نفوذ» که در چند سال اخیر در دستور کار نظام سلطه قرارگرفته با نگاه تیزبین رهبر معظم انقلاب رصدو پیرو فرمایش ایشان، سند مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.

مخبر دزفولی تاکید کرد: در این سند ضمن تاکید بر لزوم استمرار و گسترش روابط علمی بین‌المللی، صیانت و حفاظت از سرمایه علمی کشور هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در همه جای دنیا، حفاظت از سرمایه علمی یک اصل مسلم و پذیرفته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: بی‌تفاوتی و انفعال در این زمینه اصلا پذیرفته نیست و اصلی‌ترین راهبرد کشور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز است، پیشرفت و تعالی علم و فناوری است.

مخبردزفولی ادامه داد: نقطه قوت اصلی پیشرفت علمی و فناوری کشور «بومی بودن» این روند است و این روند قابل تحریم نیست و به همین دلیل دشمنان ما دانشمندان هسته‌ای کشور را ناجوانمردانه ترور کردند.

وی گفت: ما بخواهیم یا نخواهیم راهی جز ورود به اقتصاد دانش‌بنیان نداریم و برای تحقق این هدف رسانه ملی دانش‌بنیان نیز باید شکل گیرد.