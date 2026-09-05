به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار»، اظهار کرد: این پروژه با تلاش مجموعه مدیریت شهری و عوامل اجرایی، پیش از زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل و به بهره‌برداری رسید و یکی از گره‌های مهم ترافیکی شمال شهر را برطرف کرد.

وی افزود: این تقاطع با فراهم‌کردن ارتباط میان کمربندی شرقی و غربی، به بهبود دسترسی، کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد در این محدوده کمک می‌کند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به تداوم عملیات اجرایی پروژه در شرایط دشوار، گفت: اجرای طرح حتی در اوج جنگ متوقف نشد و عوامل اجرایی با جدیت روند تکمیل آن را دنبال کردند.

درمنان همچنین از بهره‌برداری طرح‌های عمرانی دیگر در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: کمربندی شرقی، پل‌های افلاک و قاضی و پروژه‌های پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، از جمله طرح‌هایی هستند که با رویکرد توسعه‌محور مدیریت ارشد استان در حال اجرا به‌زودی آماده بهره‌برداری می‌شوند.

وی ادامه داد: تکمیل این طرح‌ها، سیمای شهری خرم‌آباد را در سال‌های آینده تغییر خواهد داد و آثار آن برای شهروندان ملموس‌تر می‌شود.

فرماندار خرم‌آباد این اقدامات را بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای استان دانست و افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس سند توسعه و اولویت‌های تعیین‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های شهری دنبال می‌شود.

درمنان از شورای اسلامی شهر، شهرداری خرم‌آباد، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و دیگر عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و گفت: تداوم همکاری و همدلی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه اجرای طرح‌هایی متناسب با ظرفیت‌ها و جایگاه خرم‌آباد را فراهم کند.