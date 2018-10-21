ثبت ۵۲.۲ میلی متر بارش در منطقه دیل/ وقوع ناپایداری های موقت جوی

ولی بهره مند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اثر بارش های ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف استان ثبت بالاترین بارش در منطقه دیل را شاهد بودیم.

بهره مند با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته در شهر دوگنبدان ۱۳.۳ میلی متر بارش به ثبت رسیده است، عنوان داشت: قلعه رئیسی ۲، جاورده ۴، دهدشت۱.۶، امام زاده جعفر یک، بابا کلان ۰.۸ و یاسوج ۰.۱ میلی متر بارش را داشته اند.

وی افزود: ‌در شهرهای سی سخت و لیکک بارشی به ثبت نرسید.

کارشناس هواشناسی استان به پیش بینی وضعیت هوای استان در طی روز یکشنبه اشاره کرد و گفت: در ادامه ناپایداری های جوی هفته گذشته، طی امروز نیز شرایط برای تشکیل توده های همرفتی و وقوع ناپایداری های موقت جوی در برخی نقاط وجود دارد.

وی افزود: از امروز سامانه جدیدی وارد جو استان خواهد شد که از بعد از ظهر و اوایل شب علاوه بر افزایش ابر، ناپایداری هایی به صورت بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید را خواهیم داشت.

بهره مند خاطرنشان کرد: در مناطق سردسیری استان طی روز یکشنبه هوا کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و از اواخر وقت با احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و در برخی ساعت وزش باد شدید خواهد بود.

بهره مند گفت: همچنین طی روز یکشنبه برای مناطق گرمسیری هوای کمی ابری، بتدریج افزایش ابر، از اواخر وقت احتمال رگبار و رعد و برق و احتمال باد شدید پیش بینی شده است.