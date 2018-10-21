حضور حمیدرضا نعیمی در نمایش «رسول»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رسول» را سعید اسماعیلی کارگردانی کرده و به عنوان بزرگترین نمایش میدانی اجرا می شود. حمیدرضا نعیمی که به عنوان بازیگر نقش اصلی روی صحنه میرود، نمایشنامه این اثر را بر اساس داستان «باران فصل پنجم» محمد ساداتاخوی نوشته است و به عنوان مشاور کارگردان در این نمایش میدانی حضور دارد.
سعید اسماعیلی که پیش از این اجرای نمایشهای میدانی دیگری را کارگردانی کرده، نمایش «رسول» را که یک درام اجتماعی است در فضای تاریخی دوران پهلوی اول روی صحنه میبرد.
در این نمایش که هنروران زیادی حضور دارند، علاوه بر نعیمی، حبیب دهقاننسب و کاظم هژیرآزاد نیز ایفای نقش میکنند. از دیگر بازیگران میتوان به مسعود رحیمپور، پژمان کاشفی، علی پاکزاد، رضا جهانی، سعید مردی، هاشم آذرهوا، بهزاد ابراهیمی و بهار کریمزاده اشاره کرد.
این نمایش را گروه نمایشی «فصل شیدایی» که پیش از این در تهران و ۱۲ استان دیگر به صحنه رفت، اجرا خواهند کرد و از نظر تعداد بازیگر یکی از پرتعدادترین نمایشها در زمینه حضور بازیگران است.
میزبان این اثر نمایشی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد است که به عنوان قطب فرهنگی در نقطه مرکزی پایتخت میزبان شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است. نمایش «رسول» نیز قرار است همزمان با اربعین آغاز و تا پایان ماه صفر هر شب در این منطقه اجرا داشته باشد.
نظر شما