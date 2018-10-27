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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

آغاز اجرای «رسول» از ۶ آبان/ رسالت بوذری راوی نمایش شد

آغاز اجرای «رسول» از ۶ آبان/ رسالت بوذری راوی نمایش شد

فردا، ششم آبان ماه نمایش «رسول» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی سعید اسماعیلی با حضور ۱۷۰ بازیگر در بوستان نوروز منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، نمایش «رسول» از فردا ۶ آبان ماه میزبان بیش از ۳ هزار تماشاگر در بوستان نوروز خواهد بود. «رسول» به‌عنوان بزرگترین نمایش میدانی کشور از ۶ تا ۱۸ آبان هر شب ساعت ۱۹ تا ۲۱ در بوستان نوروز مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش رسالت بوذری به عنوان راوی و مدیر هنری نمایش حضور دارد و حمیدرضا نعیمی، حبیب دهقان‌نسب و کاظم هژیرآزاد و بیش از ۱۷۰ هنرمند روی صحنه می‌روند.

رسالت بوذری که سال گذشته به عنوان راوی در نمایش «فصل شیدایی» حضور داشت امسال نیز با نمایش «رسول» به عنوان راوی روی صحنه می‌رود.

طراحی و اجرای دکورهای تاریخی از تهران و تبریز قدیم و اردوگاه کربلا در بیش از ۳ هزار متر مربع از مهم‌ترین ویژگی‌های این نمایش میدانی است.

این نمایش از ششم تا هجدهم آبان ماه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ هر روز روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 4442658
آروین موذن زاده

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