ترجمه فارسی «حیدربابا» به چاپ دهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حیدربابای شهریار در آیینه زبان فارسی» اثر کریم مشروطه‌چی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ دهم رسیده است.

مشروطه‌چی در این کتاب متن ترکی منظومه حیدربابای سید محمدحسین بهجت تبریزی معروف به شهریار با به فارسی برگردانده و آن را با قواعد و علامت‌گذاری مصوت‌های ویژه زبان آذری آن را حروفچینی کرده که پایین متن فارسی و ترجمه اشعار آمده‌ است. بنابراین مخاطب این کتاب هم متن ترکی مصوت‌دار شعر شهریار را می‌خواند هم ترجمه فارسی آن را.

این کتاب پاورقی‌های نسبتا مفصلی دارد که توضیحاتی از الفاظ و عبارات نیازمند توضیح در شعر شهریار ارائه می‌کنند.

چاپ دهم این کتاب با ۲۱۳ صفحه و قیمت ۲۴ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.