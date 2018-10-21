ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران آب در چند سال اخیر، اظهار کرد: این مشکل تنها مختص شهر کرمان نیست و گریبان‌گیر اکثر استان‌های کشور شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شهر کرمان یکی از شهرهای گرم و خشک است که میزان بارندگی در آن در سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلی‌متر رسیده و ذخیره آبی سفره‌های زیرزمینی نیز پایین آمده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان افزود: علی‌رغم این که همکاران در سازمان پارک‌ها و فضای سبز زحمات فراوانی کشیده‌اند، از سال ۹۱ به بعد دستور کِشت چمن اسپورت که هر روزه نیاز به آبیاری دارد، کاملا منتفی شده و جای خود را به ناز عقربی و گوشتی، گیاه پوششی و چمن فرانکیا داده است.

سیف‌الهی با اشاره به اینکه وقتی چمن کاشته می‌شود باید با چمن‌زن هفته‌ای یک‌بار چمن‌ها را کوتاه کرد، گفت: کوتاه کردن چمن هزینه‌بر بوده و علاوه بر هزینه کارگر و دستگاه، انرژی و زمان زیادی صرف می‌شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان افزود: متاسفانه با کوتاه کردن چمن، عناصر خاک که جذب گیاه شده، بعد از چمن‌زنی دور ریخته و باعث می‌شود خاک فقیر شود و این عناصر دیگر به چرخه بر نمی‌گردد، در حالیکه گیاه ناز جایگزین مناسب‌تری بوده و نیاز آبی چندانی ندارد؛ ضمن اینکه نیاز به کوتاه کردن هم ندارد.

سیف‌الهی گفت: این اقدام با بررسی کارشناسانه انجام شده است تا گیاهان جدید و سازگار با آب و هوای کرمان انتخاب و جایگزین چمن شوند.

وی با بیان اینکه گیاه ناز اگر چه در زمستان دچار خسارت جزئی شده، اما دوباره احیا می‌شود، تصریح کرد: این گیاه دارای تنوع رنگ و گل در فصول مختلف بوده و اکسیژن بیشتری نیز تولید می‌کند؛ ضمن اینکه نقش مهمی در افزایش سرانه‌ فضای سبز شهر دارد.