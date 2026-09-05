محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز فصل شکوفایی علم و دانش در سراسر کشور، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۳۶ هزار و ۳۹۷ نفر دانش آموز در کلاس‌های درس مدارس شهرستان شادگان حاضر می‌شوند.

وی درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید بیان کرد: اولویت آموزش و پرورش، برگزاری حضوری کلاس‌های درس در مهرماه است و تصمیم نهایی با توجه به شرایط کشور و اعلام مراجع بالادستی اتخاذ خواهد شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان با اشاره به گستردگی کار آموزش‌وپرورش که حتی در تابستان هم بخشی از امور پیگیری و انجام می‌شود، از اجرای پروژه مهر یاد کرد و افزود: بر اساس اقدامات انجام شده مدارس ما به لحاظ آمادگی وضعیت خوبی را نسبت به سال گذشته دارند که این امر آرامش خاطر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را به همراه دارد.

حسونی زاده در پایان گفت: تمامی تلاش ما و همکاران ما در اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان بر این است تا بهترین امکانات و شایسته‌ترین فضا برای تحصیل دانش‌آموزان در تمام مقاطع فراهم آید تا نسل آینده بتوانند در فضای مناسب تعلیم و تربیت ببینند.